FEMETTA I SISTA HEATET SÄKRADE BONUSEN TILL DACKARNA

En ojämn laginsats, krånglande motorer och sargade kroppar satte stopp för Dackarna i tisdagens bortamatch mot Lejonen i Gislaved. Men trots det lyckades Målilla-laget säkra bonuspoängen i matchens sista heat.

Patrick Hansen fick slå av i samtliga sina tre heat, Timo Lahti hade ett stopp och Andzejs Lebedevs ett. Ja, det var helt enkelt en sådan kväll i kväll. Hansen tog sig inte ens runt fyra varv totalt på sina försök. Det måste väl vara nån form av rekord? Till hans försvar ska dock sägas att hans kropp mår långt ifrån bra efter den skada han har dragits med.

Vid några tillfällen såg det ut som att Lejonen skulle rinna iväg i Smålandsderbyt, som bevittnades av närmare 5 000 åskådare, men Dackarna lyckades krångla sig kvar i matchen, och man vann till slut också kampen om bonuspoängen. Detta tack vare en femetta i matchens allra sista heat genom Nazar Parnitskyi och Andzejs Lebedevs.

Dackarna vann hemmamatchen mot Lejonen med 50-40. I kväll slutade det 49-41 till hemmalaget.

För att kunna utmana om segern i matchen var dock Dackarna för ihåligt. Två poäng tillsammans på Timo Lahto och Patrick Hansen håller så klart inte. Men det fanns glädjeämnen. Avon van Dyck var definitivt ett sådant. Den unge talangen tar för sig allt mer ute på ovalen, och han ser stundtals ritkigt snabb ut. Mängden styrningar i Vetlanda i Allsvenskan och i Dackarna i bauhausligan har verkligen gett resultat i år.

Av grundserien återstår nu den släpande matchen mellan Indianerna och Lejonen, som körs i morgon. Där avgörs det om Dackarna slutar femma eller sexa i grundserien.

Så här rapporterade vi från matchen.