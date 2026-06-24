Dubbla fordonsskador vid parkeringar vid Nossen

Många har förstås velat bada i värmen. Skönt såklart – men för vissa klumpedunsar har det slutet med rejäla magplask.

Två personer har fått skador på sina fordon vid parkeringen vid Nossen. Den ena är en man från Hultsfred, cirka 30 som fick märken på förardörren mellan 11.50 och 14.50 i måndags.

En kvinna från Malmö fick sin baklampa mosad samt en buckla och repor. Hon är cirka 45 år och man får hoppas att resan till Skåne gick väl ändå. Brottstiden är mellan 19-21 juni.

I dessa fall smet de skyldiga från platsen. Illa illa.

Även vid Sibylla har en person förlorat moralen och smitit efter att kört på ett fordon. Där har en kvinna i 45-årsåldern från Vimmerby kommun fått en lång reva på passagerardörren. Detta skedde under måndagskvällen.