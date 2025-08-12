Så går Morgans tankar inför valet av motståndare i kvarten

Det var en glad Morgan Andersson som kunde fira seriesegern efter kvällens hemmamatch mot Indianerna. – Det är skönt att det lönar sig att alltid komma med det bästa man har, säger Västervik Speedways lagledare.

Resultatet av det har vi nu när 14 omgångar är körda. Västervik Speedway vinner serien och har också fyllt läktarna när det har dukats upp till hemmamatch. I dag var det närmare 3 300 åskådare som njöt i sommarvärmen och av hemmalagets seger.

– Jag måste säga att vi har varit riktigt bra på slutet. I dag var det kanske inte en 110-procentig insats, utan det kändes som att det var lite svårt att hålla fokus på vissa håll. Men det är lätt att det blir så. Vi hade tolv poäng upp i paus och fick sedan några toppningar emot oss, men det var aldrig någon fara, säger Morgan Andersson.

Nej, det var det verkligen inte. Motståndarna från Kumla var alldeles för ihåligt, där fyra av sju förare körde in två poäng eller sämre (bonus exkluderat). Å andra sidan har man seriens hetaste förare, kanske tillsammans med Bartosz Zmarzlik; Patryk Dudek (18 poäng på sex heat i kväll).

– Det var bra för våra killar att få mäta sig med honom. Han har haft en otrolig form den här säsongen och är ruskigt snabb, säger Morgan.

Ska välja motståndare

För Västerviks lagledare väntar nu ett val att göra; motståndare i kvartsfinalen. I och med att Västervik nu vinner serien får man fördelen att välja först bland lag 4-6, men vilken motståndare man kommer välja väntar Morgan med att avslöja tills morgondagens släpande match mellan Indianerna och Lejonen är körd.

– Nej, jag säger ingenting. Vi har pratat med några förare och har väl klart för oss hur vi tänker, men det är ju som sagt match i morgon också. I den här sporten kan ju förutsättningarna ändras från dag till dag, så vi avvaktar.

Hur är läget i ditt lag?

– Förhoppningsvis får Mads Hansen bra news i morgon. Men sedan ska han ju slå sig in i laget också. Vi har en hård konkurrenssituation. Med Anton (Karlsson) handlar det om att ta det dag för dag, men där gör Joel det bra i dag trots ett kedjebrott i sitt första heat.