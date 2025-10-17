TIDIGARE VÄRLDSMÄSTARE KLAR FÖR DACKARNA

Artem Laguta blev världsmästare 2021 och kommer köra för Dackarna säsongen 2026.
Foto: Ossian Mathiasson
Dackarna har gjort klart med en vass rekrytering. 2021 års världsmästare Artem Laguta är klar för Dackarna till nästa säsong.
”En förare av högsta klass och en fantastisk lagkamrat”, säger Dackarnas sportgrupp om värvningen.
Dackarna presenterade ett vrålstarkt nyförvärv på fredagskvällen och det gjorde Målillaklubben i samband med funktionärsavslutningen.
2021 års världsmästare Artem Laguta kommer köra för Dackarna säsongen 2026.
”Vi är jättenöjda och glada över att kunna presentera världsmästaren från 2021, Artem Laguta, som en del av Dackarna 2026. Med sitt starka snitt, sin professionalism och erfarenhet är han en förare av högsta klass och en fantastisk lagkamrat. Vi ser honom som en mycket viktig heatledare och en nyckelförare i vårt lagbygge inför den kommande säsongen”, säger Dackarnas sportgrupp.
Artem Laguta tävlar på polsk licens och blev världsmästare 2021 efter en hård batalj med Bartosz Zmarzlik. Sedan dess har han inte haft möjlighet att köra i GP-serien efter att Ryssland invaderat Ukraina våren 2022.
”I sammanhanget ska det klargöras att Artem i ett mycket tidigt skede tog starkt avstånd från Ryssland och dess aggression mot grannlandet”, skriver Dackarna i ett pressmeddelande.
Den snart 35-årige Artem Laguta är den andra föraren in i Dackarnas trupp. Sedan tidigare är det klart att Timo Lahti kör vidare i Målillaklubben.