TIDIGARE VÄRLDSMÄSTARE KLAR FÖR DACKARNA

Artem Laguta blev världsmästare 2021 och kommer köra för Dackarna säsongen 2026. Foto: Ossian Mathiasson

Dackarna har gjort klart med en vass rekrytering. 2021 års världsmästare Artem Laguta är klar för Dackarna till nästa säsong.

”En förare av högsta klass och en fantastisk lagkamrat”, säger Dackarnas sportgrupp om värvningen.