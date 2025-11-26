Efter storvärvningarna – Dackarna dementerar rykten: "Han har inget med det här att göra"

Dackarna har gjort klart med två tunga värvningar i Tai Woffinden (mitten) och Artem Laguta (t.h.). Spekulationer om att Västerviks förre lagledare Morgan Andersson (t.v.) skulle vara inblandad i värvningarna dementeras av sportgruppen.

En budget som enligt ordföranden är bland de lägsta i Sverige. Ändå har Dackarna presenterat två tidigare världsmästare i Artem Laguta och Tai Woffinden. – Jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att det här laget skulle gå ihop med vår budget. Sportgruppen har gjort ett fantastiskt arbete, säger ordföranden Ove Johansson.

När Rikard Kling oväntat lämnade rollen som lagledare i Dackarna var det enligt klubben ekonomin som satte stopp. I en intervju med vår tidning beskrev Ove Johansson budgeten som otroligt stram och att styrelsen gör allt för att komma tillbaka på plus.

– Det vi hade och kunde erbjuda accepterades inte av Rikard, sa Ove då.

"Jag är oerhört stolt"

Sedan dess har truppen fyllts på med stora profiler som de tidigare världsmästarna Artem Laguta och Tai Woffinden.

– Sportgruppen har gjort ett fantastiskt arbete. De har en budget som nog är bland de lägsta i Sverige men likväl har de fått ihop ett så bra lag, säger ordföranden.

Hur går det ihop?

– Det är sportgruppens ansvar att inte överskrida budget och det finns med i beräkningen.

Har ni fått in externa medel för att finansiera värvningarna?

– Nej, nej. Det är nog mer att förarna har kunnat tänka sig att acceptera ett lägre bud bara för att få köra i Dackarna. Som ordförande är jag oerhört stolt över sportgruppens jobb.

"Måste ha ett bra lag"

Magnus Frodig är en del av sportgruppen och precis som Ove Johansson mycket nöjd med truppbygget så här långt.

– Det är kanon. Vilket jobb vi har gjort! Vi har spånat och räknat och det har gått helt fantastiskt bra. Vi har länge haft en plan för hur vi ska gå till väga, säger han.

Det kan verka överraskande att två så stora profiler har skrivit på med tanke på hur er budget beskrivs. Hur ser du på det?

– Ja, vi har fortfarande en stram budget. Samtidigt gick vi in i förra året med ett betydligt större underskott som vi har arbetet ifatt i år. Vi måste ha ett bra lag och visa att vi är med och vi har faktiskt lyckats höja vår förarbudget något gentemot tidigare år.

Dementerar Anderssons inblandning

Både Tai Woffinden och Artem Laguta har sedan tidigare en god relation med Morgan Andersson och på sociala medier har spekulationerna tagit fart kring att Västerviks förre lagledare har ett finger med i lagbygget. Redan för en månad sedan hade vår tidning uppgifter på att parterna haft kontakt kring lagledarrollen till nästa säsong.

De uppgifterna dementeras av Magnus Frodig.

– Morgan har ingenting med det här att göra. Det är vi i sportgruppen som har jobbat och jag själv känner ju Tai väl. Jag har varit hemma hos honom i England och under varje GP bor han och hans team i min sommarstuga. Jag har känt Tai i tolv år och vi har en väldigt öppen kontakt.

När räknar ni med att ha en lagledare klar?

– Vi har flera alternativ på gång, men nu har vi lyckats så bra med bygget hittills och har ett stort kontaktnät bland förarna så vi känner oss lugna. Det kan sätta sig när som helst.