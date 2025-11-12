KLART: STJÄRNAN LÄMNAR DACKARNA – HÄR ÄR NYA KLUBBEN

Dackarnas lettiske GP-stjärna och publikfavorit, Andzejs Lebedevs, lämnar klubben. Ny klubbadress blir Eskilstuna Smederna, dit han återvänder efter fyra säsonger i andra klubbar.

Under onsdagen offentliggjorde Eskilstuna Smederna på sin hemsida att man värvarar Dackarnas stjärnförare Andzejs Lebedevs.

Lebedevs lämnade Smederna efter SM-silvret 2021. Därefter har det blivit fyra säsonger i Rospiggarna och Dackarna, men nu står det alltså klart att han lämnar Målilla-klubben.

– Jag har väldigt speciella minnen från Eskilstuna. På något sätt känns det som min svenska hemstad. Jag är väldigt glad över att vara tillbaka och ha roligt tillsammans igen, säger Andzejs Lebedevs, som slutade sexa i 2025 års GP-serie, till Smedernas hemsida.

”Återvänder som en stjärna”

Lika tungt tapp som det är för Dackarna, lika viktigt tillskott är det för Smederna. Och hos klubben är det självklart klackarna i taket i dag.

– Vi är väldigt glada över att Andzejs kommer hem igen. Vi har väldigt goda minnen tillsammans och samarbetar bra. Han lämnade Smederna som en bra förare och återvänder som en stjärna. Andzejs kommer bli en viktig pusselbit i laget nästa år och är en av de vi ska lita på i slutet på matcherna. Det hjärtat och tuffheten som han kör med kommer att smitta av sig på hela truppen, säger Jerker Eriksson.

31-årige Lebedevs går in i kommande säsong med 1,913 i snitt.