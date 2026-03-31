Vimmerbybutik håller stängt i 17 dagar – totalrenovering väntar

ÖoB Vimmerby stänger tisdagen den 7 april och håller stängt i 17 dagar för att varuhuset ska genomgå en stor ombyggnation. Foto: Ossian Mathiasson

Direkt efter påsk kommer ÖoB i Vimmerby hålla stängt i 17 dagar för att genomgå en totalrenovering av hela varuhuset. – Det kommer vara ett helt nytt varuhus, säger butikschefen Håkan Ericsson.

På måndagen gick ÖoB ut med information om att varuhuset kommer hålla öppet över påsken och därefter kommer det inte gå att besöka butiken på 17 dagar. ÖoB är stängt mellan 7 och 23 april för att man ka nämligen genomgå en omfattande renovering.

– Vi ska göra om allting här inne. Vi får hjälp av etableringsteam som åker runt och hjälper alla ÖoB-butiker. Det kommer tio personer utifrån och vi är tio personer. 20 personer ska bygga om hela butiken på två och en halv vecka. All inredning ska slängas eller bytas ut. Inte en hylla av det gamla är kvar och inte en enda kommer vara kvar på samma plats. Det kommer vara ett helt nytt varuhus, säger Håkan Ericsson.

"Ska förfina och bli lite fräschare"

Förklaringen till totalrenoveringen är att ÖoB:s nya norska ägare Europris vill implementera sitt sortiment på den svenska marknaden.

– Europris köpte hela ÖoB i maj förra året och har nästan 300 butiker i Norge. De har klivit in och vill sätta sin prägel på Sveriges ÖoB-butiker och få in lite mer av deras sortiment som de har haft jätteframgångar med, säger Håkan Ericsson.

Handlar det om att få plats med produkter som ni inte har sålt tidigare?

– Det var som en person frågade ”vad ska ni sluta sälja?”. Vi ska inte sluta sälja någonting och vi ska inte börja sälja diskmaskiner heller. Vi ska förfina och bli lite fräschare och modernare. Det ska bli roligare och mysigare att handla hos oss.

ÖoB öppnade i Vimmerby 2008 och blev större när man tog över en del av den tidigare Expert-butiken 2014.

– Ombyggnationen blir jättebra för vår utveckling och kundkrets. Vi blir inte större till ytan, men i och med att vi kommer byta inredning så kommer vi få in ännu mer varor.

"Håller på med extremsport"

Enligt Håkan Ericsson kommer man som kund inte känna igen sig när man går in på ÖoB i slutet av denna månad.

– Nej, det kommer vara ett helt nytt varuhus. Det blir jättespännande. Vi kommer kunna exponera varorna på ett roligare och mer attraktivt sätt och få in ännu mer varor i och med att vi byter inredning.

Vad har ni fått för respons från era kunder gällande ombyggnationen och stängningen?

– Det var en snuskund som inte tyckte om detta och sa att han måste köpa ett par extra stockar nu för att klara sig till att vi öppnar igen. Många ser fram emot det vi ska göra och tycker att det blir jättespännande. Vi har många kunder som kommer till oss en och två gånger i veckan och det är klart att det blir ett avbräck att inte kunna handla hos oss på två och en halv vecka.

Att bygga om butiken på två och en halv vecka ser Håkan Ericsson som en utmaning.

– Det vi står inför är lite skräckblandad förtjusning. Som kedjan säger håller vi på med extremsport. Det finns ingen annan kedja i Sverige som har byggt om alla sina varuhus så totalt som vi ska göra, på så kort tid och så många varhus. Hinner vi färdigt till 24 april? Ja, det gör vi troligtvis, men hur stressigt blir det och hur bra blir det? På något sätt kommer vi lyckas med tanke på att allt är bokat den 24 april. Vi måste öppna då. Jag har varit i två ombyggda varuhus så jag vet precis hur de ser ut och hur bra det blir. Det ska bli jättespännande.

"Kommer bli värsta ståhejet"

Öob-personalen har redan påbörjat arbetet med att tömma vissa avdelningar på varor för att de ska få plats med all inkommande inredning.

– Det kommer 120 pall med inredning på tisdag klockan 9.00. Det är alla hyllor och alla skepp. Vi får rum med 30 pall på lagret så den stora utmaningen är hur vi ska göra med 120 pall. Vi måste börja tömma och trycka ihop grejerna nu för att vi måste ha plats att ställa inredning på.

Butikens nyöppnning är satt till fredagen den 24 april.

– Det kommer bli värsta ståhejet med röd matta och massor med bjudningar och tävlingar.