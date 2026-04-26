STORT BILDEXTRA: Unga talanger på SSA i Målilla

Dackarnas ungdomsansvarige Zibbe Gauffin berättar att akademiträffen har 18 deltagare på lilla banan och 24 äldre som kör på stora ovalen.

Nässjötjejen Elin Björge deltog i helgens Swedish Speedway Academy i Målilla. Både nybörjare och de som tävlar fanns på plats för att lära sig mer om sin motorsport. Både på banan och runtomkring. Foto: Stefan Härnström

På Swedish Speedway Academy handlar det inte bara om att bli en bättre åkare. Viktiga saker som fysik och kost samt mediaträning och hur man bäst får sponsorer lärs också ut. Foto: Stefan Härnström

Under helgen har Dackarna varit värdar för Swedish Speedway Academy, en satsning där barn och ungdomar under två dagar tränat och tävlat på speedwayovalerna. Akademin riktar sig från de som vill prova på till de som kör serietävlingar. Inte bara åkarna utan även deras team och mekaniker var med för att lära sig mer och byta erfarenheter med varandra.

Både lilla och stora banan på Skrotfrag Arena användes och i depåerna stod hojarna på rad. Mellan träningsvarven fixades de till medan förarna fyllde på med vätska och hängde med varandra. Dackarnas ungdomsledare Zibbe Gauffin berättar om upplägget för helgens akademi.

– Vi har 18 deltagare som kör på lilla banan. På stora banan där de äldre kör är de något fler – 24 stycken.

Vad gäller den mer vardagliga träningen så berättar han att man i regionen samarbetar för att barnen och ungdomarna ska få köra tillsammans.

– Vi har två stycken som kör på våra träningar så vi samarbetar med klubbarna i regionen som till exempel Vetlanda, Nässjö och Gislaved. Så vi slår ihop och kör gemensamt. Precis som för ungdomssportande i allmännhet är de stora trösklarna engagemanget och kostnaden. Olika familjer har olika förutsättningar. Vi som klubb stöttar såklart och lånar ut cyklar och grejer till de som vill börja.

190-kubikare är på intåg

Det pågår ett motorcykelskifte i ungdomsspeedayen. De gamla 85-kubikarna fasas ut och det finns såklart de som vill ha en ny 190-kubikare som nybyggd i Polen. Dessa kostar 65 till 70 000 kronor för de som kör i serie runt hela Sverige, Zibbe uppskattar att de gamla 85:orna kan man kan få för omkring 10 000.

– Det är ju en utgift för familjer, om det äldre barnet vill ha en speedwaycykel måste det yngre kanske få sin häst för att det ska vara rättvist. Skillnaden är ju att en häst är en levande varelse som måste matas och skötas varje dag. Skadar man sig och inte kan köra speeday på sex veckor så låter man den bara stå. En häst måste ändå skötas.

Mellan träningsvarven på banan hölls exempelvis genomgångar där saker som spårval och sladdteknik togs upp. Sedan fick förarna prova att bättra på vartiderna med sina nya eller uppdaterade kunskaper.

I depån vid lilla banan väntade Alfred Thel från Virserum och Theo Gauffin från Vetlanda på att få sticka ut på nya varv. De berättar att de kört speedway i två respektive tre och ett halvt år.

– Vi har gjort tio varv på banan. Vi kommer att köra till klockan fyra, berättar Alfred.

Helgens tävling var det stora att se fram emot enligt killarna men till dess var de nöjda med att sladda på banan.

Elin Björge från Nässjö kom in i depån efter att ha övat. Hon var enda tjejen bland de yngsta åkarna och har kört tävlingar både hemma i Nässjö och nere i Malmö. Elin har kört i ungefär två år och precis som Alfred och Theo gillade hon att få ner cykeln i lutning och glida snabbt genom kurvorna.

– Jag gillar mest att sladda!

Inte bara åkning

I den stora depån mekades det för full inför träningsvarven. Bland de 24 förarna fanns klubbkamraterna Oscar Kull 15 år från Heby och 14-årige Adrian Axelsson, Avesta, som tävlar för Masarna.

Vad vill ni träna på i helgen?

– Träna på är väl, ja, att bli snabbare, svarar Oscar.

– Utvecklas, det är bra och bli påmind om alla viktiga saker som man glömmer, konstaterar Adrian.

Adrian och Oscar kör sin fjärde säsong, de började att tävla tillsammans, berättar Oscar.

Swedish Speedway Academy handlar inte bara om träning och tävling på banorna eller mek med cyklarna. På akademin tar man även upp kost, fysik och träning samt den för motorsportutövare så viktiga delen att skaffa sponsorer och hur man bäst syns i media. Akademiträffen i Målilla fortsatte under söndagen då man bland annat körde tävlingar i 250cc och 500cc-klasserna på stora ovalen.