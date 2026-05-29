DACKARNA SLÅR TILL IGEN – RUTINERAD FÖRARE KLAR

Dackarna är aktiva värre i skaderisken. Idag gjorde Morgan Andersson klart med tredje föraren på två dagar. Det handlar om rutinerade Chris Holder.

Dackarna använder ett transferkort och säger upp avtalet med danske ynglingen William Drejer, som enbart körde en match med laget.

Holder är ett välbekant namn för de flesta speedwaykännare och har bland annat kört i Västervik under många år. Australiensaren är nu 38 år och kliver in med ett snitt på 1.250.

”Han är aktiv i flera klubbar runt om i Europa och tillför värdefull erfarenhet till laget”, skriver Dackarna på sociala medier.

Sedan tidigare har Dackarna plockat in Patryk Wojdylo och Andreas Lyager som ersättare till skadade Matias Nielsen och Tai Woffinden. Dackarna hade en enorm otur i tisdagens match då även Artem Laguta och Tomas H Jonasson blev skadade.