Så ska Västervik fälla serieledaren: ”Säsongens svåraste match”

Obesegrade serieledaren Smederna mot tabelltvåan Västervik i Eskilstuna i kväll. Då ändrar lagledare Micke Teurnberg en del i laget. – En svår uppgift såklart men också en jättebra värdemätare, säger han.

Västervik Speedway har inlett serien precis så stabilt som de hade önskat. Tre segrar och en fyrapoängsförlust mot Indianerna i Kumla i en supertajt match är facit hittills, och lagledare Micke Teurnberg är nöjd med vad han har sett hittills.

– Prestationerna över lag är som jag hade hoppats på. Många förare har fått visa upp sig – flera har stark form, och hos andra finns det ytterligare förbättringspotential. Det gäller att se framåt och få i gång vissa av dem.

Vilka förare tänker du på?

– Om man kollar på kvällens lag så är det en spännande mix. Ta en sådan kille som Victor Palovaara som körde in tio pinnar mot Dackarna och gjorde ett bra GP-kval i Galsgow med nio poäng. Om han kan ligga på den nivån är han en nyckelförare för oss. Lambert vet vi hur bra han är, Rasmus har en form som vi kanske inte har sett på ett par år, Nagel och Brennan är up and coming, och Anton och Jacob vet vi precis vad vi får av. Det ser balanserat och bra ut.

”Säsongens svåraste bortamatch”

Inför kvällens match gör Micke Teurnberg två förändringar i laget. Rasmus Jensen kommer in i stället för Jason Doyle och Anton Karlsson ersätter Noel Wahlquist på reserven.

– Att Jason Doyle och Mads Hansen inte skulle köra var bestämt sedan lång tid tillbaka, så det är inga konstigheter. Mads är upptagen i Danmark och i Jasons fall har det inget med hans krasch i Polen i söndags att göra, säger Teurnberg.

Hur är det med honom?

– Jag har snackat med honom och han har smärta i nacken och i ena skuldran, men det ska handla om mjukdelsskador så det är ingen fara. Förhoppningsvis är han helt okej snart igen.

Hur går dina tankar inför kvällen?

– Smederna leder serien och har flera riktigt formstarka förare, så det kanske är säsongens svåraste bortamatch som väntar oss. Såklart en svår uppgift men också en jättebra värdemätare. Att få en bra start och komma in i matchen direkt är nyckeln, annars blir det jobbigt.

Kan det vara svårt att tagga till när serielunken börjar infinna sig?

– Nej inte alls. Det här är tävlingsmänniskor ut i fingerspetsarna som inte vill annat än vinna. Att man ska kunna gå igenom serien med bara segrar är inte realistiskt, och samtidigt är det inte som allsvenskan i fotboll där allt avgörs i serien. Men det är ändå viktigt att känna att man är med där uppe i toppen – både mentalt, för förarna, för fansn och för intresset. I kväll ska vi göra allt för att fajtas och hänga på.