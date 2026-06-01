JUST NU: FYRA DRABBADE VID KROCK MELLAN BIL OCH HUSBIL

Räddningstjänsten har fått larm om en olycka på väg 782 i höjd med Ösjön, på gränsen mellan Västerviks och Vimmerby kommun. Det uppges vara flera fordon inblandade.

Larmet, som inkom vid 15.06, ska röra en kollision mellan en bil och husbil i trakterna av Toverum-Blackstad, i höjd med Ösjön.

Väg 782 uppges i nuläget vara helt blockerad i båda riktningarna, enligt Trafikredaktionen. Prognosen är satt till 16-tiden.

Uppdaterad klockan 15.50:

Det är fyra inblandade, som ska vara vakna och talbara, enligt räddningstjänsten.

– En av ambulanserna har vänt hem utan patient, medan en är kvar på platsen, säger ledningsoperatören.

Vid strax innan klockan 16 uppgavs att Räddningstjänsten är i färd med att städa vägbanan från skräp efter olyckan. Även polis är på plats.

– Ingen behövde följa med ambulans, uppgav operatören vid 16-tiden.

Räddningtjänsten beräknas vara på plats cirka tio minuter till för att fortsätta sanera vägbanan.