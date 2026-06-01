JUST NU: FYRA DRABBADE VID KROCK MELLAN BIL OCH HUSBIL

Larmet, som inkom vid 15.06, ska röra en kollision mellan en bil och husbil i trakterna av Toverum-Blackstad, i höjd med Ösjön.
Väg 782 uppges i nuläget vara helt blockerad i båda riktningarna, enligt Trafikredaktionen. Prognosen är satt till 16-tiden.
Uppdaterad klockan 15.50:
Det är fyra inblandade, som ska vara vakna och talbara, enligt räddningstjänsten.
– En av ambulanserna har vänt hem utan patient, medan en är kvar på platsen, säger ledningsoperatören.
Vid strax innan klockan 16 uppgavs att Räddningstjänsten är i färd med att städa vägbanan från skräp efter olyckan. Även polis är på plats.
– Ingen behövde följa med ambulans, uppgav operatören vid 16-tiden.
Räddningtjänsten beräknas vara på plats cirka tio minuter till för att fortsätta sanera vägbanan.