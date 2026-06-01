EXTRA: LODJUR DÖDADE FYRA GETTER I TRAKTEN

Dett är två av de fyra getter som dödades av lodjur utanför Vimmerby i helgen. Foto: Privat

Ett eller flera lodjur har slagit och dödat fyra getter i Vimmerby kommun. – Oerhört tråkigt så klart, men det här kanske kan varna andra om att det tyvärr faktiskt kan hända, säger ägaren Tomas Karlsson.

Det var tidigt i lördags kväll, när Tomas Karlsson skulle titta till sina fyra getter, som han gjorde den chockerande upptäckten. Samtliga djur låg döda i sin sommarhage ett par hundra meter från familjens Karlssons gård i Alsta, mellan Vimmerby och Frödinge.

– Vi ringde ut länsstyrelsen och de var på plats inom ett par timmar för att besiktiga – trots att det var lördagskväll. De konstaterade att getterna hade blivit slagna av lodjur och att det sannolikt hade hänt någon gång under natten till lördagen, berättar Tomas Karlsson.

Hägnad med högt elstängsel

Enligt länsstyrelsens personal är det väldigt ovanligt att lo slår så många djur vid ett och samma tillfälle. Samtidigt är det svårt att skydda sina tamdjur mot det när det sker.

– Vi hade hagen hägnad med ett högt stängsel med el i, men lodjur kan bevisligen hoppa högre än så, säger Tomas.

Getterna hade familjen Karlsson som rena sällskapsdjur och för att hålla sly och buskar borta.

– Det är oerhört tråkigt så klart, men att det uppmärksammas kanske kan göra att andra varnas om att det tyvärr faktiskt kan hända. Jag har egentligen ingen åsikt om lodjur, det är fina djur, men det gör ju inget om de låter bli tamdjur.

Kommer ni att skaffa nya getter?

– Det kommer vi säkert att göra, men det blir nog först till våren då det finns killingar. Under tiden får vi väl bygga ett ännu högre staket.