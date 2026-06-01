Succé när öltältet återvände till Vimmerby i ny regi – så många besökare var det

Öltältet blev en succé i Vimmerby, säger Martina Bergqvist.

Det blev succé när öltältet återvände till Källängsparken under ny ledning. Stadshotellets satsning över två dagar blev en fullträff. – Vi är supernöjda, säger hotellchefen Martina Bergqvist.

Vimmerby Stadshotell väckte liv i den traditionella tvådagarsfesten med öltält i Källängsparken i Vimmerby. Partyt hade vädret med sig och blev riktigt lyckat.

Cirka 2 600 personer besökte öltältet över två dagar.

– Det är superkul och vi är supernöjda med det. När vi summerar är det 2 600 personer som besökt oss över två dagar, berättar Martina Bergqvist, hotellchef på Stadshotellet.

Fredagen var en något mer avslappnad tillställning medan man på lördagen hade bokat Simon Superti och Peg Parnevik.

– Det verkligen succé och fredagen blev bättre än väntat. Det var som vi förutspådde att vädret gjorde sitt och många kom mer spontant. I lördags blev det fullt. Det går inte säga något annat än att det är fantastiskt och jättekul. Det var förstås mycket folk från Vimmerby, men även från Jönköping, Kalmar, Västervik, Växjö och Linköping. Att vi tog i lite med artister på lördagen visade sig. Sedan hade vi lite mer lokala artister och mer aw-chill på fredagen och det blev ett vinnande koncept.

Plusminusnoll var målet

På lördagen var det ordentlig åtgång efter biljetterna.

– Det var kö hela vägen in i många timmar kändes det nästan som. Det var kö för att få en biljett halvtimmen innan vi öppnade entrén.

Ekonomiskt handlade det inte om att göra något stort överskott premiäråret.

– Plusminusnoll var målet och det kändes helt okej. Nu har vi inte sammanställt alla siffror ännu, men det blir nog lite plus och det känns kul.

"Satsning som var stor för oss"

Nu är den stora frågan för alla förstås om det blir en fortsättning nästa sommar. Martina Bergqvist vill inte utlova något, men är ändå rätt tydlig.

– Jag kan inte säga det. Vi ska utvärdera det här om några dagar och utvärdera hur vi tänkte med artister. Det var en satsning som var stor för oss och viktigt att det blev bra. Vill Vimmerby och tyckte man att det var en kul satsning, så är vi inte främmande för att köra nästa år. Jag är inte känd för att backa när något blir bra, så man ska inte bli förvånad om vi bokar sista helgen i maj nästa år också.

Om det blir tunga artister då också återstår att se.

– Vi ska utvärdera om vi ska köra större namn eller mer lokalt. Jag känner just nu att vi lär fortsätta i andan som vi hade första året.

Redan kommande helg, som en del öltältsbesökare önskade, blir det emellertid inget.

– Det var några som sa det, säger hon och skrattar:

– Jag måste säga att det är en ynnest med den personalstyrkan vi har. Vi kämpade runt detta och maxade ett event på det här sättet. Det hade inte gått utan personalen och det bär frukt efter några års ledarskap. Det är superkul.

Kan bli fler partners

Samarbetspartners var Guldkant och Mandelrosteriet.

– Det går att utveckla och hitta fler samarbeten med lokala aktörer. Det är något vi ska kika mer på. Det går att göra det mer som en festival eller sommarfest. Det finns många tankar och idéer som går att sätta i verket, säger Martina Bergqvist.