FLERA UPPSAGDA NÄR FÖRETAGET EFFEKTIVISERAR

Fem medarbetare vid DSV:s terminal i Hultsfred har sagts upp till följd av att företaget centraliserar vissa roller efter köpet av DB Schenker. Foto: Lotta Madestam

Flera medarbetare vid tidigare DB Schenkers terminal i Hultsfred har sagts upp sedan DSV köpt upp företaget. – Det här är det tråkigaste ett företag kan vara med om, säger Jennie Hahn van Dorsche, marknadsansvarig.

Tidigare i år köptes DB Schenker upp av danskägda DSV Road AB. Det uppges vara bolagets största affär någonsin.

Det har fått följder på flera håll i landet, bland annat i Hultsfred där fem medarbetare sagts upp. Det bekräftas av Jennie Hahn van Dorsche, marknadsansvarig på DSV.

– Processen förhandlades i april och det blev klart nu i maj. När medarbetarna slutar beror på vad de har för uppsägningstid, säger hon.

Vad är skälet till att ni minskar personalstyrkan?

– I dagsläget ser vi över hela vårt transportnätverk i Sverige vilket innebär att vissa roller centraliseras och därmed påverkas lokalt. Det är ett steg mot en mer effektiv organisation som kan möta våra kunders leveranskrav.

Centraliseras söder ut

Funktioner som berörs är enligt Jennie Hahn van Dorsche administrativa roller.

– Vad jag förstått det landade man i fem personer i Hultsfred eftersom det är just så många som har de här administrativa rollerna som centraliseras i DSV. Det är därför det blev just fem i Hultsfred.

Medarbetarna har suttit med bokning och trafikledning, två avdelningar som centraliseras till Borås och Karlskrona.

– Vi har erbjudit omplaceringsmöjligheter, även till andra terminaler där det gått att erbjuda annat, men det är ju inte alltid det går att matcha.

Hur skulle du säga att beskedet om neddragningarna mottogs i Hultsfred?

– Det här är det tråkigaste ett företag kan vara med om, att behöva se över sin personalstyrka och reducera. Det är alltid tråkigt att behöva ta den här typen av dialog, så vi förstår så klart att det påverkar de medarbetare som berörs och att det inte alls är roligt. Det förstår vi också.

När de här fem medarbetarna slutar beror på hur lång uppsägningstiden är. Efter den här förändringen kommer det jobba 16 medarbetare vid DSV:s terminal i Hultsfred.

Ser du någon risk att det kan komma att försvinna fler jobb från Hultsfred?

– Nej, men nu har vi gjort det som vi behövde göra i den här centraliseringsprocessen, så vi ser inte något annat, säger Jennie Hahn van Dorsche.

DSV och Schenker är formellt ett och samma företag i Sverige under DSV:s namn och varumärke sedan den 1 februari i år.