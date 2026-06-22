16 förare gör upp om individuellt SM-guld i speedway

Bröderna Avon och Sammy Van Dyck är två av 16 förare som kör den individuella SM-finalen i speedway i Karlstad på tisdag kväll. Foto: Ossian Mathiasson

En svensk individuell mästare i speedway ska koras i Karlstad på tisdag kväll. En lång rad lokala förare finns med i startlistan för att fajtas om medaljerna.

I morgon (tisdag) är det dags för den individuella SM-finalen i speedway på Solkatternas hemmaarena i Karlstad. Halva startfältet, det vill säga åtta av 16 förare, utgörs av förare från Dackarna och Västervik. Det handlar om Tomas H Jonasson, Sammy Van Dyck, Avon Van Dyck och Timo Lahti från Dackarna och Jacob Thorssell, Victor Palovaara, Noel Wahlquist och Anton Karlsson från Västervik.

Värt att notera är att Sveriges bäste speedwayförare Fredrik Lindgren inte kommer till start i årets SM-tävling. Han har blivit ersatt av Sammy Van Dyck som första reserv och Ludvig Selvin är ny reserv tillsammans med Leo Klasson.

Finalen består av 16 förare och avgörs genom 20 grundheat, ett ”sista chansen”-jheat och ett avgörande finalheat där svenska mästaren koras.

SM-finalens startlista:

Timo Lahti, Dackarna

Kim Nilsson, Smederna

Jacob Thorssell, Västervik Speedway

Philip Hellström Bängs, Rospiggarna

Casper Henriksson, Lejonen

Victor Palovaara, Västervik Speedway

Oliver Berntzon, Indianerna

Jonathan Ejnermark, Piraterna

Rasmus Karlsson, Indianerna

Tomas H Jonasson, Dackarna

Noel Wahlquist, Västervik Speedway

Filip Hjelmland, Vargarna

Jonatan Grahn, Indianerna

Anton Karlsson, Västervik Speedway

Avon Van Dyck, Dackarna

Sammy Van Dyck, Dackarna

Reserver är Leo Klasson, Smederna, och Ludvig Selvin, Vargarna.