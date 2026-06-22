16 förare gör upp om individuellt SM-guld i speedway

Bröderna Avon och Sammy Van Dyck är två av 16 förare som kör den individuella SM-finalen i speedway i Karlstad på tisdag kväll.
Foto: Ossian Mathiasson
I morgon (tisdag) är det dags för den individuella SM-finalen i speedway på Solkatternas hemmaarena i Karlstad. Halva startfältet, det vill säga åtta av 16 förare, utgörs av förare från Dackarna och Västervik. Det handlar om Tomas H Jonasson, Sammy Van Dyck, Avon Van Dyck och Timo Lahti från Dackarna och Jacob Thorssell, Victor Palovaara, Noel Wahlquist och Anton Karlsson från Västervik.
Värt att notera är att Sveriges bäste speedwayförare Fredrik Lindgren inte kommer till start i årets SM-tävling. Han har blivit ersatt av Sammy Van Dyck som första reserv och Ludvig Selvin är ny reserv tillsammans med Leo Klasson.
Finalen består av 16 förare och avgörs genom 20 grundheat, ett ”sista chansen”-jheat och ett avgörande finalheat där svenska mästaren koras.
SM-finalens startlista:
Timo Lahti, Dackarna
Kim Nilsson, Smederna
Jacob Thorssell, Västervik Speedway
Philip Hellström Bängs, Rospiggarna
Casper Henriksson, Lejonen
Victor Palovaara, Västervik Speedway
Oliver Berntzon, Indianerna
Jonathan Ejnermark, Piraterna
Rasmus Karlsson, Indianerna
Tomas H Jonasson, Dackarna
Noel Wahlquist, Västervik Speedway
Filip Hjelmland, Vargarna
Jonatan Grahn, Indianerna
Anton Karlsson, Västervik Speedway
Avon Van Dyck, Dackarna
Sammy Van Dyck, Dackarna
Reserver är Leo Klasson, Smederna, och Ludvig Selvin, Vargarna.