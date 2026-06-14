REPLIK: Centerpartiet i Kalmar län går Miljöpartiets ärenden

Miljöpartiets och Centerpartiets främsta företrädare i Kalmar län säger sig kroka arm för landsbygdens, jordbrukets och skogsbrukets bästa. Samtidigt driver de en politik som i allt högre grad tilltalar storstadens väljare snarare än människor som faktiskt lever och verkar på landsbygden.

När borgerligheten borde stå enad mot vänsterns krav på ökad statlig styrning, högre skatter och fler regleringar väljer Centerpartiet i stället att söka samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och i förlängningen även Vänsterpartiet. Det är dåliga nyheter för Sverige. Det är dåliga nyheter för Kalmar län. Och det är dåliga nyheter för våra mindre kommuner.

Titta exempelvis på Centerpartiets toppkandidat till riksdagen i Kalmar läns svar till SVT Valkompass. Svaret skiljer sig väsenskilt från Centerpartiets andra toppkandidat i Småland. Medans Jönköpings Emma har fötterna i myllan i denna fråga så verkar Kalmars Emmy fastnat med stilettskorna i finrummet när det gäller skydd av natur – som Centern i Kalmar län vill öka?!

Litar inte Emmy Ahlstedt(C) på Sveriges skogsägare?

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Man kan undra vad den självutnämnde skogsägarföreträdaren Martin Joelsson (C) från Västervik tycker om att utgöra galjonsfigur för dessa åsikter i sitt parti? Som skogsägare, skogstekniker och med mer än 10 års erfarenhet som virkesinköpare vet jag att Miljöpartiet jublar.

Miljöpartiets riksdagsledamöter Rebecka Le Moine och Maria Gardfjell vill nämligen precis som Emmy Ahlstedt (C) öka arealen skyddad skog. MP vill att 30 procent av Sveriges produktiva skogsmark ska skyddas från brukande.

Vid utgången av 2025 var cirka 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark formellt skyddad exklusive Natura-2000. En yta motsvarande drygt 6 procent av den produktiva skogsmarksarealen. För att nå Miljöpartiets mål skulle ytterligare omkring 5,5 miljoner hektar behöva tas ur produktion. Tillsammans med dagens skyddade arealer innebär det att närmare 7 miljoner hektar produktiv skogsmark skulle undantas brukande – en yta större än hela Danmark & Småland tillsammans – till priset av biljonbelopp.

Samtidigt har Sverige redan skyddat nära 30 procent av sin totala landareal om man räknar som andra länder vilket är fullgott enligt EU´s biodiversitetsstrategi.

Som gammal företagare vet jag att det handlar om äganderätt, familjeföretag och generationers arbete. För Kalmar län handlar det om jobb, investeringar och framtidstro. För varje procent lägre tillväxt och avverkning så minskar också finansieringen av välfärden.

Miljöpartiet vill därtill införa avverkningsskatt, avgiftsbelägga avverkningsanmälningar, förlänga omloppstider genom politiska beslut och göra hyggesfritt skogsbruk till norm. Staten ska med andra ord i allt högre grad tala om för markägaren hur dennes skog ska brukas.

Om inte det är kommandostyrning av skogsbruket är det svårt att veta vad som är det.

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Men problemet stannar inte vid skogen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet talar ofta om vikten av beredskap och självförsörjning. Samtidigt driver de en politik som försvårar för just de näringar som utgör grunden för Sveriges motståndskraft i kris och krig genom högre reduktionsplikt och skatt på drivmedel, förbud av växtskyddsmedel och mindre pengar till underhåll av vägar och bärighet.

När mindre skog brukas och skogsägare får mindre rådighet över sin mark, när lantbrukare möter fler regler och när företagare generellt möts av högre kostnader och ökad osäkerhet minskar investeringarna. Det leder inte till ett starkare Sverige. Det leder till ett svagare Sverige.

Kalmar län är faktiskt ett av landets mest exportberoende län. Här skapas välståndet genom arbete, företagande, jordbruk, skogsbruk och industri. Vi behöver fler som vågar investera, anställa och utveckla sina verksamheter, inte fler politiska pekpinnar från vänsterpartier som betraktar företagande som ett problem som måste regleras.

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Att Miljöpartiet driver denna politik förvånar få. Men att Centerpartiet, som en gång var landsbygdens självklara röst, nu är berett att kompromissa med de krafter som kraftigt vill begränsa äganderätten, minska produktionen och därmed försvaga Sveriges självförsörjning är betydligt mer anmärkningsvärt.

Det är inte den nya Centersocialistiska och Miljöpartistiska storstadsförbudspolitiken som bygger Sverige, Småland och Öland starkare.

Kristdemokraterna vet att det är människorna och företagarna boendes här som skapar och förädlar det Småländska och Öländska landskapets styrka.

Kristdemokraterna väljer att lita på dem.

Det är en stor sorg för oss alla på landsbygden att den nya Centern väljer att gå Miljöpartiets ärenden.

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Riksdagskandidat för Kalmar län