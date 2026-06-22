Premiär för glasscaféet på torget – "Sugna på alkoholtillstånd"

Läget på torget har fått dem att fundera på ett alkoholtillstånd. Foto: Sara Åstrand

Fotoväggen är ny och där får kunderna bland annat en förklaring på vad det egentligen är för skillnad på glass och gelato. Foto: Sara Åstrand

I veckan slår Estelle och Tove, samt Vincent, upp dörrarna för Wimmerby Hantverksglass och Café. Foto: Sara Åstrand

Strålande sol och temperaturer över 25 grader. Det är lägligt nog väderprognosen när Wimmerby Hantverksglass och & Café äntligen slår upp dörrarna i veckan. – Det är jättekul. Jag är lite nervös och stressad, men mest är jag bara jättetaggad, säger Estelle Kvistborg.

Det märks att det behövs ett glasscafé på torget i Vimmerby. När Dagens Vimmerby är där för att ta tempen inför öppningen avbryts intervjun av flera nyfikna kunder som undrar om det går att köpa glass i sommarvärmen.

– Vi har tyvärr inte öppnat än, men vi öppnar i mitten av veckan. Ni är välkomna tillbaka, ropar Estelle Kvistborg glatt.

Verksamheten ägs av Jerker Ekelund, men det är Estelle som driver caféet tillsammans med sin bror Vincent, samt med hjälp från hans flickvän Tove. Det tillkommer även två sommarjobbare i personalstyrkan. Tidigare drevs verksamheten under namnet Magasin 5 och låg på Magasinsgatan, men nu har den alltså flyttats upp till torget där La Plazas glasscafé tidigare låg.

– Vi kände att torget är en mycket bättre plats. Det är en större gemenskap, det är andra företag som har öppnat häromkring nu. Jag tror att vi tillsammans kan skapa en väldigt trevlig stämning på torget, säger Estelle och fortsätter:

– Vi hoppas såklart också att det kommer vara ännu mer folk här, än vad det har varit på det tidigare stället.

Flera nyheter väntas

Responsen har varit jättestor och det är flera nyfikna ansikten som dykt upp under de två månaderna som förberedelserna har pågått.

– Det var lite mer renovering än vi trodde när vi tog över. Sen vill vi gärna att våra kunder och gäster ska känna igen sig, så det ska se liknande ut den gamla lokalen.

Den första satsen med glass har gjorts, men 23 till smaker ska det bli. Öppningen sker någon gång i mitten av veckan.

– Det är inte mycket kvar alls, bara lite småfix. Vi har glassmaskinen på plats och börjat tillverka de första glassarna med den nya maskinen.

Kunderna kan även vänta sig flera nyheter.

– Jag la ut ett inlägg på Instagram i våras och kollade vad kunderna vill ha. Sen kollar jag vad som trendar, som förra året när dubaichokladen trendade så gick den jättebra.

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Ser över alkoholtillstånd

Öppettiderna sträcker sig ända från 11 till 22, då det har setts ett behov av att ha öppet sent. Om vädret är fint kan även öppettiderna komma att dras ut en aning. Caféet har just nu inget alkoholtillstånd, men även det är uppe på tapeten.

– Med tanke på läget som vi har nu att vi är på torget, så skulle det kunna vara ett alternativ. Vi är lite sugna på det.

Målet är att fortsätta ha öppet under åtminstone helger i höst, samt under höstmarknaden.

– Då kanske vi gör höstinspirerade glassar, men även på vintern med kanske saffransglass eller skumtomteglass. Jag tror att vi kommer kunna köra det, nu när vi är på torget.