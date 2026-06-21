Ska ha förlöjligat chefen – kan få sparken

En anställd på en statlig myndighet i Kalmar län ska under en längre tid uppträtt så illa och missköt sina arbetsuppgifter att arbetsgivaren nu vill ha personen sparkad. Foto: MostPhotos

En person anställd på en statlig myndighet i Kalmar län kan nu bli uppsagd enligt ett ärende till personalansvarsnämnden. Ett citat i anmälan beskriver handlingarna som "förlöjligande beteende gentemot chef".

Personen ska vid flera tillfällen under en längre tid uppträtt aggressivt och hotfullt – genom att till exempel blockera en dörr, höja rösten och svära. Skyddsombud och kollegor ska efter en specifik händelse tidigare i år ha larmat om otrygghet. Personen ska även över tid gjort felaktig handläggning som har resulterat i nedskrivningar ekonomisk skada för myndigheten och påverkan på kund.

I anmälan kan man läsa att "vidtagna arbetsgivaråtgärder, så som anpassade arbetsuppgifter, utsedd handledare, särskild granskare och upprepade avstämningar, har inte lett till förbättring."

Nu vill arbetsgivaren att nämnden beslutar om uppsägning, alternativt avstängning, enligt lagen om offentlig anställning.