Ska ha förlöjligat chefen – kan få sparken

En anställd på en statlig myndighet i Kalmar län ska under en längre tid uppträtt så illa och missköt sina arbetsuppgifter att arbetsgivaren nu vill ha personen sparkad.
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Personen ska vid flera tillfällen under en längre tid uppträtt aggressivt och hotfullt – genom att till exempel blockera en dörr, höja rösten och svära. Skyddsombud och kollegor ska efter en specifik händelse tidigare i år ha larmat om otrygghet. Personen ska även över tid gjort felaktig handläggning som har resulterat i nedskrivningar ekonomisk skada för myndigheten och påverkan på kund.
I anmälan kan man läsa att "vidtagna arbetsgivaråtgärder, så som anpassade arbetsuppgifter, utsedd handledare, särskild granskare och upprepade avstämningar, har inte lett till förbättring."
Nu vill arbetsgivaren att nämnden beslutar om uppsägning, alternativt avstängning, enligt lagen om offentlig anställning.