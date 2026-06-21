Tittat över skolindelningen – så blev beslutet

Det började som en ren formalitet efter nedläggningen av Brännebro skola. Sedan tog man beslut om att se över indelningen för det som kallas "Vimmerby västra".

När Brännebro skola försvann var nämnden tvungna att ta ett formaliabeslut om att upptagningsområdet för barn från Gullringen blir Södra Vi.

Men i samband med detta tog man också beslut om att se över indelningen för det som kallas "Vimmerby västra". Det handlade om att titta på om Pelarne skulle tillhöra Rumskulla.

– Vi vill bara se vilka alternativ som finns och vad det skulle betyda, säger han. Vi är nyfikna på att se vad det innebär ekonomiskt och hur många barn det handlar om i just det området. Vimmerby är ett stort upptagningsområde och vi ser att det sticker ut västerut. Det kanske är riktigt att det är så, det vet jag inte. Vi får kika på det, var Lars Sandbergs besked tidigare.

Nu har nämnden fått återkoppling från tjänstemännen.

– Det handlade mest om att vi ville se hur det skulle slå om vi ändrade. Vi såg att det inte blev några större ändringar och ingen förbättring av ekonomin. På just det här sättet hade det blivit mer skolskjutsar också. Vi ville se hur det skulle slå och nu vet vi det.

Beslutet blev att låta det vara som det är och lägga informationen till handlingarna. Skolområdesindelningen ligger därmed fast.