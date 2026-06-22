Utförsäljningen i den anrika butiken har börjat

Anette och Robert Lindström tog tillfället i akt att handla en sista gång på Albins. Foto: Stefan Härnström

Nu ska lagret bort - utförsäljningen på Albins har börjat. Foto: Stefan Härnström

Nu ska Albins i Vimmerby tömmas på varor efter att det i förra veckan blev offentligt att det nästan hundraåriga företaget läggs ner. Utförsäljningen är igång och inne i butiken vandrade kunder bland hyllorna – antagligen för sista gången.

Av kommentarerna att döma kommer många sakna utbudet av både verktyg, vitvaror och tapeter. Även om man för tillfället kunde glädjas åt fynden så var stämningen ledsam över de många år man varit kund där och att inte längre ha lika många alternativ att välja på om man ska handla.

När Dagens Vimmerby kom förbi strax efter lunch så var det en liten kö till kassorna och flera tittade framförallt på verktygen och vitvarorna.

Anette och Robert Lindström från Vimmerby hade lagt på många prylar på sin vagn, bland annat dammsugare och kaffemaskiner. Annette berättar att dammsugaren ska med till sommarhuset där de har tre våningar.

– Vi behöver en dammsugare dit, vi har så många våningar.

– Ja, vi har ju bott rätt länge i Vimmerby, sedan 1975, och har ju handlat mycket hos Albins genom åren. Ända sedan de var på Storgatan, berättar Robert.

Utförsäljningen kommer att pågå så länge lagret räcker.