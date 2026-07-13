Dansken vann och överraskade alla: ”Trodde att min tid var över”

När alla trodde att Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik eller Brady Kurtz skulle vinna Målillas GP-tävling slog finalfältets fjärde aktör till. Anders Thomsen överraskade alla drygt 9 000 åskådare på Skrotfrag Arena och vann den kanske sista GP-tävlingen i Målila. – Jag är väldigt glad, säger den danske vinnaren på presskonferensen.

Robert Lambert och Bartosz Zmarzlik var grundtävlingens främsta aktörer med maximala 15 respektive tolv poäng. Anders Thomsen, dansken som tog åtta poäng på sina fem heat i grundtävlingen, avancerade till finalen genom att vinna sitt sista chansen-heat och det gjorde även Brady Kurtz.

Alla, nästan i alla fall, trodde nog att Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik och Brady Kurtz skulle göra upp om segern. Det blev den mest oväntade segraren som gjorde precis det – vinna GP-tävlingen i Målilla.

Dansken Anders Thomsen körde om både Lambert och Zmarzlik, höll ledningen hela vägen in i mål och tog en stark och sällsynt GP-seger.

– Jag är väldigt glad. Jag trodde att min tid var över. Idag gick jag bara in i tävlingen och hade inget tryck på mig själv. Det enda jag sa till killarna vara ”låt oss gå ut, ha lite kul och se vad som händer” för att vi kommer ha en paus efter den här tävlingen. Jag är såklart väldigt glad, säger Anders Thomsen.

Det är fina minnen som spelas upp i Anders Thomsens huvud när han tänker tillbaka på finalheatet.

– Bartosz och Robert kämpade på innern och Bartosz var nära Robert och jag hade en klar och bra linje på utsidan. Som tur var fick jag till en bra inställning som fungerade för att ta sig om dem, säger Anders Thomsen.

Ikoniskt firande i underkläder

Detta är Anders Thomsens första GP-seger sedan han vann på sin polska hemmabana Gorzow i juni 2022. Han kallades in i tävlingen som ersättare för den skadade brittiske föraren Dan Bewley tidigare under säsongen.

– Det här är såklart ett sätt att sälja in sig själv på. Det här är Grand Prix och det är ganska svårt att vara konsekvent eftersom det är många olika banor. Det finns några banor som är så himla bra och alltid på en riktigt hög nivå. Om jag fortsätter att vara avslappnad tror jag att det kommer gå bra.

Anders Thomsen njöt av firandet på prispallen innan han drog av sig kläderna och satte sig på motorcykeln för att leverera ett minnesvärt segervarv i sina underkläder.

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"Gjorde ett fantastiskt jobb"

Robert Lambert var nära en optimal kväll efter att ha gått rent med maximala 15 poäng i grundtävlingen.

– Jag förväntade mig inte att ta det maximala under den här tävlingen. Det är skönt att vara framme i finalen. Det är en lång paus nu. Det är första gången i ett nytt format där jag är i den situationen. Det är ganska nytt för mig och en bra upplevelse att behöva slappna av en stund. Du vet, du tänker mycket under den tiden och tänker på vad man ska göra och vad som är det bästa alternativet. Jag gjorde mitt bästa under hela tävlingen och andraplatsen är fortfarande bra för mig, säger Robert Lambert.

Bartosz Zmarzlik kom trea och utökade ledningen i totalen till fem poäng då han kom före närmast jagande Brady Kurtz i finalheatet.

– Jag tycker att Anders gjorde ett fantastiskt jobb och jag är glad för att han vann finalen. Det var en tuff tävling, men poäng är poäng och jag säger alltid att jag är glad, säger Bartosz Zmarzlik och hyllar förarna som slog honom i Målilla på lördagen.

– Robert var för snabb för mig och för Brady. I finalen är det alltid olika linjer och olika idéer för hur man ska köra. Alla har något annorlunda och det är 100 procent att alla gör det de kan bäst. Anders gjorde den bästa insatsen i finalen. Jag är glad att jag har honom och det är en bra vän till mig. Vi umgås mycket och jag har många bra minnen med honom.

Bartosz Zmarzlik leder GP-serien med 98 poäng, fem poäng före Brady Kurtz och 17 poäng före Robert Lambert. Det är de tre förarna som har chansen att vinna GP-serien med fyra återstående tävlingar.