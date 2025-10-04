DEBATT: Regeringen lånar till de rikastes plånböcker

I SD-regeringens Sverige är det våra barn och barnbarn som ska stå för notan när dagens rikaste får nya skattesänkningar. Man brukar säga att ett samhälle är starkt när äldre planterar träd i vars skugga de själva aldrig kommer att sitta. Men SD, M, KD och L har vänt den bilden upp och ner. Istället låter de framtidens generationer betala för kortsiktiga skattesänkningar, en politik som varken stärker Sverige idag eller imorgon.

Att öka statsskulden kan i vissa fall vara rimligt. Vi socialdemokrater har själva öppnat för att låna till långsiktiga investeringar, till att plantera de där träden som ger skugga och trygghet åt kommande generationer. Men när regeringen lånar för att finansiera ännu fler skattesänkningar för de mest förmögna, då är det varken ansvarsfullt eller framtidsinriktat. Det är ren och skär ekonomisk kortsiktighet.

Finansministern själv har erkänt att hennes egen skattesänkning på 30 000 kronor per år inte leder till något alls. Hon sa öppet att hon inte vet vad hon ska göra av pengarna. Antagligen läggs de på hög. Och när de som får mest inte ens använder pengarna stimulerar det vare sig ekonomin eller välfärden. Samtidigt saknas utrymme för riktiga reformer som skulle kunna stärka landet.

*

Socialdemokraterna vill något helt annat. Vi föreslår en totalförsvarsfond som inte bara stärker vårt militära försvar utan också investeringar i sjukvårdsberedskap, energisäkerhet, transportnät och klimatsmart infrastruktur. Det är satsningar som skapar trygghet, jobb och utveckling. Det är satsningar som gör skillnad för nästa generation. För att säkra detta tycker vi därutöver att det är rimligt att de som har mest också bidrar mer. Därför har vi lagt fram förslag om en bankskatt och om att trappa ner jobbskatteavdraget för dem som tjänar över 100 000 kronor i månaden.

När Ipsos nyligen frågade svenska folket hur budgetpengarna borde användas var svaret tydligt. Väljare i hela landet, i stad och på landsbygd, högutbildade som lågutbildade, vill prioritera vård och utbildning. Stödet för skattesänkningar är däremot minimalt. Det är bland de allra lägst prioriterade områdena för väljarna. Ändå väljer regeringen att gå emot folkviljan och försämra välfärden för att gynna ett fåtal.

*

Regeringen har fastnat i en återvändsgränd. Deras enda verktyg tycks vara fler skattesänkningar, trots att det gång på gång visat sig inte leda till ökad tillväxt. De har testat ett verktyg i den ekonomiska verktygslådan och när det visat sig inte fungerat har man inte förmått prova något annat. Deras politik handlar rent krasst om att flytta resurser från det gemensamma till samhällets allra rikaste. Det är inget annat än ett omvänt Robin Hood-rån.

Att kalla dessa fyra år för förlorade är ingen överdrift. Men det behöver inte bli fler. Om mindre än ett år är det val. Då har vi chansen att byta ut SD, M, KD och L och välja en regering som kan ta en annan väg. En väg där vi planterar träd för framtiden, där våra barn och barnbarn får växa upp i ett starkt, tryggt och jämlikt samhälle.

Framtiden ska inte börja med skulder och nedskärningar. Framtiden ska börja med hopp, ansvar och rättvisa.

Lena Hallengren (S), Gruppledare i riksdagen

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande