26 juli 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • VILKEN KNALL – WILMA TOG FÖRSTA SM-GULDET

    Wilma Svensson från Hultsfred tog karriärens första SM-guld på seniornivå idag. Foto: Bildbyrån

  • VILKEN KNALL – WILMA TOG FÖRSTA SM-GULDET

    Glädjen var enorm när Wilma korsade mållinjen. Foto: Bildbyrån

  • VILKEN KNALL – WILMA TOG FÖRSTA SM-GULDET

    Julia Henriksson, Malmö AI och Jamilia Bernhardsson, Kalmar SK hade inget att sätta emot när Wilma Svensson avgjorde på upploppet. Foto: Bildbyrån

VILKEN KNALL – WILMA TOG FÖRSTA SM-GULDET

FRIIDROTT 26 juli 2026 16.33

Wilma Svensson visade strålande form i fredagens 100 meter och tog silver. Idag blev det ännu bättre – och Svensson bärgade karriärens första SM-guld som senior.

Annons:

Hultsfredsdottern Wilma Svensson är i sitt livs form. I fredags blev det personligt rekord och silver på 100 meter. Idag slog sprintern till med ytterligare ett personligt rekord – och det gav guld på 200 meter.

Faktum är att Wilma, som nu tävlar för IFK Växjö, krossade sina motståndare. Tiden 23.05 var nytt personligt rekord, arenarekord och relativt nära alla tiders svenska rekord på 22.69.

– Hon springer så bra den här helgen och sänker personbästat på 200 meter den här säsongen med över en halv sekund, sa SVT:s kommentator Gustav Zetterlund i TV-sändningen.

Tyvärr var det för mycket medvind för att tiden ska räknas i historieböckerna, men guldet på 200 meter i SM 2026 kommer Svensson få behålla för evigt.

– Det är helt otroligt  verkligen. Träningen har flutit på och jag har hänt att jag har det här i mig så det är kättekul. Det kändes väldigt bra igår och i sista racet idag var det bara köra allt man har kvar. Det har varit många lopp i helgen och det är kul att man kan prestera på den här nivån. Det var ett bra lopp överlag och jag är jättejätteglad, sa Svensson i tv-intervjun strax efter målgången.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Wilma inte långt från bronset i SM-finalen
Chans på medalj – Wilma till final på SM
Wilma fyra i internationell tävling – nu laddar hon för SM
Ny medalj för Wilma trots tunga ben: "Nöjd"
Hultsfredstalangen kan utses till länets sportkomet

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt