VILKEN KNALL – WILMA TOG FÖRSTA SM-GULDET

Wilma Svensson visade strålande form i fredagens 100 meter och tog silver. Idag blev det ännu bättre – och Svensson bärgade karriärens första SM-guld som senior.

Hultsfredsdottern Wilma Svensson är i sitt livs form. I fredags blev det personligt rekord och silver på 100 meter. Idag slog sprintern till med ytterligare ett personligt rekord – och det gav guld på 200 meter.

Faktum är att Wilma, som nu tävlar för IFK Växjö, krossade sina motståndare. Tiden 23.05 var nytt personligt rekord, arenarekord och relativt nära alla tiders svenska rekord på 22.69.

– Hon springer så bra den här helgen och sänker personbästat på 200 meter den här säsongen med över en halv sekund, sa SVT:s kommentator Gustav Zetterlund i TV-sändningen.

Tyvärr var det för mycket medvind för att tiden ska räknas i historieböckerna, men guldet på 200 meter i SM 2026 kommer Svensson få behålla för evigt.

– Det är helt otroligt verkligen. Träningen har flutit på och jag har hänt att jag har det här i mig så det är kättekul. Det kändes väldigt bra igår och i sista racet idag var det bara köra allt man har kvar. Det har varit många lopp i helgen och det är kul att man kan prestera på den här nivån. Det var ett bra lopp överlag och jag är jättejätteglad, sa Svensson i tv-intervjun strax efter målgången.