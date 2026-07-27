Algblomningen fortsätter – här avråder man från bad

Algblomningen i Krön fortsätter. Kommunen har gjort en ny visuell kontroll. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Kommunen fortsätter att avråda från att bada vid Krönbadet i Vimmerby. En ny visuell kontroll gjordes under måndagen.

Det var den 2 juli som algblomningen vid sjön utanför Vimmerby upptäcktes. Under måndagen gjordes en ny visuell kontroll av badvattnet och det visade sig då att algblomningen var kvar.

Kommunen avråder därför fortsatt från bad i sjön.

Det här gör också att kommunen kommer att genomföra en ny visuell kontroll den 3 augusti.

"Det är extra viktigt att inte låta barn leka i vattnet eller vid strandkanten. Hundar och andra husdjur bör heller inte bada i eller dricka vatten med alger. Det kan räcka med att hunden slickar sina tassar efter att ha gått i vatten med växtplankton för att bli sjuk. Kontakta läkare eller ring 1177 alternativt veterinär om barn, vuxna eller husdjur visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med algblomning", skriver kommunen.