JUST NU: SKYTTEKUNGEN SÄKRAD FÖR SPEL MED VH

Insamlingen till årets supporterspelare är i hamn och nu står det klart att Vimmerby Hockeys skyttekung Johan Mörnsjö stannar i klubben.

Efter tre allsvenska säsonger i Östersund värvades forwarden Johan Mörnsjö till Vimmerby Hockey inför den förra säsongen. Och det blev succé direkt. Med 31 poäng (13+18) på 52 matcher blev han lagets skyttekung och flera andra klubbar ska därefter ha varit och ryckt i honom.

För några veckor sedan tillkännagav Vimmerby Hockey att Mörnsjö är ”Årets supporterspelare”. En insamling drogs i gång med 100 000 kronor som målsättning, och den är nu i hamn.

Under måndagsförmiddagen skriver Vimmerby Hockey så här på sina sociala medier:

”Vi stänger insamlingen för Årets Supporterspelare 26/27 på fantastiska 101 950 kronor. Det här har ni skapat tillsammans med oss. Supportrar. Partners. Vänner till Vimmerby Hockey. Många, många människor som valde att vara med och påverka årets lagbygge på riktigt. Många bidrag. Stora och små. Alla lika viktiga.

Som vi säger ”Bara för att vi är den minsta klubben i HockeyAllsvenskan behöver vi inte vara små” och vi är många som precis har gjort något stort tillsammans: JOHAN MÖRNSJÖ BLIR ÅRETS SUPPORTERSPELARE 26/27.

Tack till varenda en av er som bidrog, delade, hejade och trodde på att vi kunde göra det här tillsammans.”