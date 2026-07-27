Nu körs den uppskjutna matchen – Västervik åker riders

Robert Lambert är en av världens absolut bästa och mest formstarka förare just nu. Han får en nyckelroll för Västervik i veckans matcher. Foto: Bildbyrån

Tre matcher förra veckan. Två denna. Västerviks intensiva matchande fortsätter. – Det är decimerat och vi får göra det bästa av det, säger lagledaren Mikael Teurnberg.

Den 16 juni skulle Vargarna och Västervik ställts mot varandra. Matchen ställdes in på grund av förväntat regn och i kväll ska lagen göra upp i E22-derbyt i stället.

För båda lagen har det varit rätt stökigt inför matchen.

Vargarna har skrivit ut Wiktor Przyjemski ur truppen, som ursprungligen fanns med i kvällens startsjua. Detta eftersom han kraschade i Bydgoszcz i lördags och bröt nyckelben, revben och punkterade lungan. In i laget kommer i stället den 26-årige dansken Tim Sörensen, som får ett ingångssnitt på 1,353. Dessutom kör Vargarna riders replacement för Frederik Jakobsen.

Västervik å sin sida åker också riders för första gången den här säsongen. Mads Hansen finns med i laguppställningen, men kommer av förståeliga skäl inte köra.

– Det är decimerat. Det är en måndag och vi har inte förare tillgängliga av olika anledningar. Det är matcher i England och Mads Hansen är skadad. Vi har ingen skadeersättare klar, men tittar och jobbar på det. Därför får vi köra riders för första gången i år, säger Mikael Teurnberg.

Tio poäng att gå

Han har inte hunnit tänka så mycket på veckans matcher i Norrköping och Målilla. Allt har gått i ett den senaste tiden och förra veckan körde man alltså hela tre matcher.

Till den här returmatchen på Kråkvilan har Västervik tio poäng att gå på från junimötet. Då avbröts matchen efter åtta körda heat och Västervik vann den gången med 29-19.

– Det var ju en avbruten match där vi bara körde åtta heat. Det här är en tuff bana, men vi har flera förare som trivs där och som åker bra där. Vi ska göra allt vi kan för att sno med oss två poäng och även försöka ta bonusen. Vi får göra det bästa av det och ska försöka få ut max. Även om slutspelsplatsen är klar vill man vinna alla matcher.

Hur ser du på styrkeförhållandet mellan lagen?

– De har ingen Vaculik (Martin) och ingen Jakobsen (Frederik) heller, men det blir tufft. De åker bra där. Jag var och tittade när vi hade inställt mot Indianerna och då åkte de jämnt med dem.

Morgondagens match mot Dackarna blir något Teurnberg börjar fokusera på först i kväll.

– Man lever här och nu. Det går inte att tänka på det. Nu är det den här matchen i kväll och vi är redan vidare till slutspelet. Nu handlar det om att få en så bra position som möjligt inför det som kommer.