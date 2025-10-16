DEBATT: Fruktansvärt att lägga ned en fullt fungerande förskola

Insändarskribenten tycker att det är fruktansvärt att lägga ned en fullt fungerande förskola. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Det är inte bara Tråkigt, det är FRUKTANSVÄRT när en fullt fungerande förskola, där barn och personal stortrivs, hotas av nedläggning. Det vore en stor förlust för Vimmerby kommun att mista en verksamhet där pedagogerna har ett väl fungerande arbetssätt, där barnen får ta plats och bli sedda, alla pedagoger och barn är väl förtroliga med varandra, alla barn känner sig trygga. Förskolan har bra lokaler med många rum där barnen kan välja vilka aktiviteter de vill hålla på med, vilket rum de vill vara i och utforska, leka.

En förskolegård som är helt fantastiskt med en “egen “ skog med stubbar, stora stenar, träd, där man kan utforska och leka, en egen liten “pulkabacke”.

*

Det är inte alls länge sedan förskolan gick igenom en renovering med nya ytskikt, dörrar, toaletter, nya armaturer, nytt trevligt personalrum, ett nytt och fräscht arbetsrum för de äldsta barnen med helt nya skåp diskbänk mm.

Alldeles nyligen stod en ny “storförskola” klar i Vimmerby, som nu tydligen inte kan fyllas pga. att det föds för lite antal barn.

Däremot är det ju brist på äldreboenden, synd att man inte satsade på det istället, men då måste man ju ha lite framförhållning och det kan ju vara svårt!!!

Det handlar som vanligt om pengar och ekonomi.

*

Varför inte stänga igen en eller två avdelningar på “storförskolorna” så finns det lokaler och platser när det hux flux helt plötsligt uppstår behov av platser om nåt år eller så, man vet ju aldrig helt plötsligt händer det. Eller passa på att följa Skolverkets rekommendationer om antal barn i varje grupp efter ålder på barnen. Men återigen hänger det på pengar!!

Det är ju inte alla barn som passar in på en” storförskola” och FAKTISKT inte alla som vill arbeta på en sådan. Jag hade “turen” att sluta och gå i pension innan benen rycktes undan för pedagoger, barn och föräldrar.

Jag lider med alla berörda, är både arg och ledsen, har fällt några tårar när jag tänker på dem.

STORA KRAMAR TILL ALLA

En före detta pedagog i förskolan!