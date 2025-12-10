KLART: FÖRSKOLAN I CENTRALA VIMMERBY LÄGGS NED

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att lägga ned förskolan Snövit. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Arkiv

Nu är det klart. Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att stänga förskolan Snövit.

Det var på grund av den demografiska utvecklingen, med allt färre födda barn, som barn- och utbildningsnämnden initierade en utredning kring förskolestrukturen i Vimmerby tätort.

Den landade i ett förslag om att lägga ned förskolan Snövit, som består av två avdelningar. Förskolan har funnits sedan 1990 och det här har inte helt oväntat inte fallit i god jord hos vårdnadshavarna till barn på den aktuella förskola.

30 barn har gått på förskolan och i början av november möttes kommunen och vårdnadshavarna på förskolan.

– Jag skulle säga att mötet blev ungefär som förväntat. Mycket känslor och det är förståeligt. Det är de här föräldrarna och deras barn som är berörda. Vi drog bakgrunden med hur befolkningsutvecklingen ser ut och hur få barn prognosen säger kommer födas och i reella tal hur få barn som fötts jämfört med tidigare. Därför har vi landat i att två avdelningar behöver stängas och då är det Snövit som är på förslag, sa nämndens ordförande Lars Sandberg (C) efter mötet.

Fullmäktige har sista ordet

Nu är det planerat intagningsstopp efter årsskiftet och sedan kommer förskolan att avvecklas hösten 2026. Att det huvudsakliga skälet inte varit ekonomiskt har man varit tydlig med hela vägen.

– Vi har överkapacitet och även om vi lägger ned Snövit, så kommer vi fortfarande ha överkapacitet, har Sandberg tidigare sagt.

Under onsdagen höll barn- och utbildningsnämnden sitt decembersammanträde och då fattade nämnden beslut om att lägga ned förskolan. Nu ska ärendet också passera kommunstyrelsen innan fullmäktige kan fatta det slutgiltiga beslutet i februari månad 2026.

Mer om detta kommer efter den nu pågående pressträffen.