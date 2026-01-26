Så ser överkapaciteten inom förskolan ut – därför stängs Snövit

Trots vårdnadshavarnas protester läggs förskolan Snövit ned. Fullmäktige tog det avgörande beslutet under måndagskvällen. I centralorten har man 127 tillgängliga platser för barn.

En utredning kring förskolestrukturen i Vimmerby tätort initierades på grund av den demografiska utvecklingen med allt färre födda barn. Under 2025 föddes så få som 111 barn i Vimmerby kommun och det är långt från hur det har sett ut tidigare.

I höstas landade utredningen i ett förslag om att stänga förskolan Snövit, som funnits sedan 1990 och som består av två avdelningar.

Utredningen visade också att det totalt finns 479 platser på Vimmerbys förskolor. Det är endast 352 barn som är inskrivna på de olika förskolorna. Skillnaden är alltså 127.

Bland annat har nybbygda Nybble en maxkapacitet på 120 barn, men har endast 60 barn i nuläget. Lunden, som också består av sex avdelningar, har till exempel en maxkapacitet på 110 barn och 86 inskrivna.

På Snövit, som bara har två avdelningar, är taket 35 barn och där har det gått 30 barn på slutet. Hösten 2026 kommer 98 barn att lämna förskolorna för att börja i förskoleklass.

Vid sitt sammanträde i december fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Snövit. Det var dags för det slutgiltiga beslutet i kväll.

– Vimmerby kommun har fallande elev- och barnkullar. Därför har vi sett över förskolestrukturen och börjat med centralorten, berättade skolchefen Jabil Seven som inledde ärendet med en föredragning om bakgrunden till beslutet.

Risk för grundskolorna på sikt

Prognosen för kommunens invånarantal är att det ska gå från 15 337 år 2024 till 15 004 år 2029. Prognosen gör också gällande att barnafödandet kommer ligga på lägre nivåer än tidigare och att antalet barn kommer minska med 61 till antalet.

– Det ser ut att bli en rejäl minskning, konstaterar Jabil Seven.

Enligt skolchefen är alla förskolelokaler i gott skick både vad gäller ytskikt och utemiljöer för barnen.

– Vi ser inga större kostnader för våra fastigheter i närtid, men prognosen är att antalet barn kommer minska och då behöver vi göra en översyn. Om vi spånar framåt kommer det här på sikt även påverka grundskolorna eftersom frågan flyter upp i åldrarna.

Kostnaden per barn ligger på 21 682 kronor på Snövit. På exempelvis Lunden ligger det på 29 304 kronor. Tittar man på kostnad per barn per kvadratmeter är dock Snövit dyrare med 1 871 kronor gentemot Lundens 1 651 kronor.

– Ju mindre en verksamhet är desto större är kostnaden per kvadratmeter. I det läget är Snövit den dyraste förskolan vi har i dag. Vi har 30 barn inskrivna där och personalen ligger på 6,75 tjänst. Det är en liten enhet, men behöver ha täckning för det och det blir då kostnader därefter, säger Jabil Seven.

"Djupt kritiska"

Från tjänstemannahåll ser man också att lokalen där Snövit ligger kommer att kunna användas till andra ändamål framöver. Att det funnits en stor besvikelse bland vårdnadshavarna har dock inte gått att ta miste på.

– Barnen kan på ett enkelt sätt flytta till andra förskolor i kommunen. Intrycken från vårdnadshavare så är de samstämmiga. Det är alltid kul att få höra att vårdnadshavare trivs med våra verksamheter och att barnen trivs. Det är trygga miljöer, god stämning och de trivs med vår personal. Det är trevligt att höra det, säger han.

Men samtliga vårdnadshavare har uttryckt besvikelse över nedläggningen.

– En flytt kommer påverka deras barn på ett negativt sätt och det är vi fullt medvetna om, men det finns andra aspekter som kan vara till en fördel för deras barn. Vårdnadshavarna är djupt kritiska och besvikna över hur ärendet har hanterats. Man upplever att informationen varit bristfällig och att processen varit otydlig, vilket skapat oro. Man menar på att man skulle haft en tydlighet och en objektiv grund för beslutet. Man hävdar också att kommunen inte satt barnets bästa i främsta rummet, säger Jabil Seven.

Flera har också uttryckt att man aktivt valt Snövit eftersom den inte är särskilt stor.

– Att avveckla förskolor och skolor väcker oftast starka känslor, både irritation och frustration. Så är också fallet vad gäller Snövit. Vi kan väl säga att vi bedömer att det finns delar i det här som är gynnsamt för barnen. Personalen har, på grund av att det är en tajt grupp, svårt att få ut sin planeringstid och kompetensutveckling. Det beror på att man behöver prioritera verksamheten först av allt och då hamnar de här delarna längre ned. I större verksamheter större möjlighet att tillgodose de här behoven, vilket vi också bedömer är mer gynnsamt för våra barn.

"En nödvändighet"

Personalen kommer att flytta med barnen i största möjliga mån, säger Jabil Seven.

– De här barnen kommer beredas plats på de andra förskolorna och har då också förtur.

Även om utvecklingen vänder inom ett par år ser förvaltningen att man har möjlighet och utrymme att kunna ta emot de potentiella barnen inom den nuvarande verksamheten.

– Barnkonsekvensanalysen har gjorts med vårdnadshavarna eftersom barnen är för små. Det är som jag har sagt så att deras barn trivs på förskolan. Majoriteten av vårdnadshavarna bedömer att det kommer få en negativ inverkan på deras barn. Vi kommer inte ifrån att vårdnadshavarna tycker att man lägger ned en välfungerande verksamhet. Vi har att ta hänsyn till flera olika variabler och vi ser att det här är en nödvändighet, säger Jabil Seven.

Fullmäktige fattade därefter beslut om att avveckla Snövits förskola. Den enda politiker som gick upp i talarstolen var oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

– Prognososäkerheten är ett bekymmer. När vi byggde Nybble var det för få i tätorten, men prognosen ändrade sig fort och nu måste vi lägga ned förskolor. Jag skulle önska att diskussionen var bättre mot allmänheten, som jag tror har svårt att förstå att vi först bygger nytt och sedan lägger ned. Vi måste få ut till allmänheten att prognoserna ändrats och har vi inte barnantalet är vi tvungna att agera, uttryckte Niklas Gustafsson i Plenisalen.

Förskolan kommer att stängas hösten 2026.