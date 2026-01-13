Förskolan ska läggas ned: "Gör det som gör minst ont"

Snövits förskola kommer läggas ned. Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens förslag. Foto: Vimmerby kommun

Om det fanns hopp om att kommunstyrelsen skulle gå en annan väg än barn- och utbildningsnämnden är det ute nu. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att lägga ned förskolan Snövit. – Man får göra det som gör minst ont, säger Eva Kindstrand Ströberg (S) apropå de minskade barnkullarna.

111 barn föddes i Vimmerby kommun under 2025. Året innan var det 138.

– På fem år blir det många barn och tittar vi på en 30-årsperiod är 138 barn lågt. Vi låg på 170 barn för några år sedan. Då är vi tvungna att göra något. Det är inte unikt här. Det kommer läggas ned många förskolor i Sverige, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det pratas om 2 000 förskolor i Sverige. Man får göra det som gör minst ont, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) angående läget.

Barn- och utbildningsnämnden föreslog i december – mot vårdnadshavarnas vilja – att lägga ned förskolan Snövit. Kommunstyrelsen var enigt om att skicka frågan vidare till fullmäktige.

Det slutgiltiga beslutet om en avveckling ska ske på fullmäktiges möte senare den här månaden.

– Vi hade inget att invända utifrån informationen vi har fått gällande riskbedömningar och barnkonsekvensanalyser.

"Vore integritetskränkande"

Föräldrar har uttryckt kritik mot hur barnkonveksensanalysen gått till, däribland att man inte fick motivera vilka konsekvenser barnen skulle drabbas av vid en nedläggning.

– Jag tänker att Eva (Johansson, förskolechef) pratar om helheten för barngruppen. Det var mycket den bilden hon gav. Vi pratar absolut om att det här barn barn för barn inte är det bästa. Det är en omställning som är jobbig, men det ska ske på bästa möjliga sätt, säger Lars Johansson (V).

Kommundirektören Ola Karlsson konstaterar att det är två delar i detta.

– Dels barnkonsekvensanalysen för enskilda individer om det är barn i behov av särskilt stöd. Dessa analyser får inte vi se, för det vore integritetskränkande om det var en del av beslutsunderlaget. Däremot gör man det på en generell nivå och ett syfte är att se vad kan det här förslaget få för konsekvenser för barn, men det viktiga då är att se vad vi kan göra för att mildra de konsekvenserna eller inte händer. Den är väldigt lösningsfokuserad och det är det den syftar till. Därför är det ett så framåtriktat fokus, säger han.