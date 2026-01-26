FÖRSKOLA LÄGGS NED – KLUBBAT AV FULLMÄKTIGE

Förskolan Snövit kommer att avvecklas. Det beslutade kommunfullmäktige under måndagskvällen. På bilden ses barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C). Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Arkiv

Det var bara 111 barn som föddes i Vimmerby kommun under förra året. 2024 var det 138 och 2023 handlade det om 146 barn. För bara några år sedan låg det på cirka 170 barn.

I december föreslog därför barn- och utbildningsnämnden att, mot vårdnadshavarnas vilja, lägga ned förskolan Snövit. Den har funnits sedan 1990 och 30 barn har gått på förskolan. Kommunstyrelsen var av samma åsikt.

Under måndagskvällen var det dags för beslut av kommunens högsta beslutande församling. Ärendet inleddes med att skolchefen Jabil Seven höll en föredragning.

– Vimmerby kommun har fallande elev- och barnkullar. Därför har vi sett över förskolestrukturen och börjat med centralorten, säger Jabil Seven och säger att det är en rejäl minskning av barn som väntar enligt prognoserna.

Stor besvikelse

Att det finns en stor besvikelse bland vårdnadshavarna har varit uppenbart.

– Det är ingen vårdnadshavare som inte uttryckt en besvikelse över förslaget. En flytt kommer påverka negativt menar man och vårdnadshavarna är djupt kritiska och besvikna på vad man ser som bristfällig information, tydlighet och en objektiv grund för avvecklingen. Barnens bästa har inte satts i främsta rummet. Att avveckla förskolor väcker starka känslor och både irritation och frustration. Så är också fallet vad gäller Snövit och majoriteten bedömer att det får en negativ inverkan på deras barn, säger Jabil Seven.

Skolchefen varnar också för att skolor kan vara i farozonen på sikt.

– Prognosen är att antalet barn kommer minska och därför behöver vi göra en översyn. Om vi spånar framåt kommer det här på sikt även påverka grundskolor. Frågan flyter upp i åldrarna. Vi ser att Snövit är bra lokaler och kommer att kunna användas till andra ändamål.

Annons:

Endast oppositionsrådet gick upp

Från politiskt håll var det inte många som önskade att yttra sig i frågan. Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) var den enda som tog plats i talarstolen.

– Prognososäkerheten är ett bekymmer. När vi byggde Nybble var det för få i tätorten, men prognosen ändrade sig fort och nu måste vi lägga ned förskolor. Jag skulle önska att diskussionen var bättre mot allmänheten, som jag tror har svårt att förstå att vi först bygger nytt och sedan lägger ned. Vi måste få ut till allmänheten att prognoserna ändrats och har vi inte barnantalet är vi tvungna att agera, uttryckte Niklas Gustafsson i Plenisalen.

Därefter togs ett enhälligt beslut om att avveckla förskolan Snövit. Den kommer att stängas helt hösten 2026.