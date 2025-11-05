DEBATT: Freden som tanke och möjlighet

I en tid av återkommande krig är längtan efter fred självklar men hur åstadkomma freden? I grunden delar vi alla en genuin rädsla för våldet och för den ultimata konsekvensen härav - utplåningen.

Just nu pågår en gigantisk upprustning av vapen och vapensystem som en följd av en tilltagande instabil världssituation som till exempel lett till Sveriges inträde i NATO. Samtidigt som vi rustar för försvar säljer företag i vårt land enorma mängder vapen och vapensystem på export. Detta förefaller noggrant reglerat men vid gränskonflikten nyligen mellan Thailand och Kambodja väckte det förvåning att svenska JAS-plan deltog i striderna.

Som om vapensystem bara kunde användas till försvar??!! 1883 bildades Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och är därmed världens äldsta ännu aktiva fredsföreningen. 20 århundradet blev ett århundrade med två världskrig och därutöver allehanda väpnande konflikter.

*

21 århundradet har inte inletts på bättre sätt, flera stora konflikter dominerar våra nyheter dagligen och berör oss på många sätt ofta på ett personligt plan. Med denna bakgrund kunde kanske en fredsorganisation misströsta om sin betydelse, men tvärtom: det är viktigare än någonsin att aldrig glömma det fredliga perspektivet!

Att vinna krig är en sak, att vinna freden något helt annat. Fredsrörelsens historia präglas av försök att skapa opinion för nedrustning och fred genom upplysning och utbildning rörande i nuet aktuella frågor som kärnvapen, vapenexport och internationellt fredsbevarande.

Grundaren Klas Pontus Arnoldson erhöll Nobels fredspris 1908. På gräsrotsnivå behöver samtal om konfliktlösningar med freden som mål lyftas fram och delas av så många som möjligt. Med bland annat detta som bakgrund har nu bildats en lokalgrupp av Svenska Freds i Västervik.

*

I en tid av bildningsmässig nedrustning av studieförbund och även biblioteksverksamhet är utbildnings- och diskussionsverksamhet i vardagen viktigare än någonsin. I gruppen som bildats har många varit passiva medlemmar i Svenska Freds under många år men känner nu att tidens tillstånd kräver ökad aktivitet.

Genom lokal utbildning, samtal och opinionsverksamhet kan man åstadkomma förutsättningar för satsningar att utveckla konfliktlösningar utan krig, med respekt för människors lika värde och demokratiska värderingar. Läs gärna mer på Svenska Freds hemsida. Kom med!

Stig Eriksson, Västervik