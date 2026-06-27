Virkespriserna i Sverige är fortsatt rekordhöga

Efter en stadig uppgång av virkespriserna kan den högsta toppen vara nådd, men priserna är fortfarande dubbelt så höga som 2019.

De senaste åren har inflationen och lågkonjunkturen gjort avtryck på de flesta delarna av samhället. Det gäller även virkesmarknaden, där det har varit flera år av kraftiga prisuppgångar. Virkespriserna ligger fortsatt kvar på historiskt höga nivåer, men det ser ut som att toppen kan vara nådd och att det börjar ljusna i tunneln. Det meddelar Vida i ett pressmeddelande.

– Vi ser en normalisering efter den tydliga toppen under 2025, men det är viktigt att komma ihåg varifrån vi kommer. För flera sortiment ligger priserna fortfarande omkring dubbelt så högt som 2019. För skogsägare som står inför en avverkning är det fortsatt ett mycket gynnsamt läge, säger Karl-Johan Löwenadler, koncernchef för Vida, i pressmeddelandet.

Bra för vissa, sämre för andra

Skogsägare har såklart gynnats av de höga priserna på virke. Sågverksindustrin har däremot pressats. Det menas vara positivt för alla att priserna numera börjar stabiliseras.

– Det handlar om balans. Skogsägare ska få bra betalt för sin råvara, samtidigt som industrin måste kunna förädla virket med långsiktig lönsamhet. Ett mer stabilt och förutsägbart prisläge är i grunden bra för både skogsägare och industri, säger Karl-Johan Löwenadler.

I pressmeddelandet skriver Vida att de ser en fortsatt stark och långsiktig efterfrågan på svenskt virke.

– Vi har hela världen som marknad och vet att svenskt virke har en stark position. Vida har effektiva sågverk, lång erfarenhet och nära relationer med våra leverantörer – de svenska skogsägarna. Därför vill vi fortsätta vara en långsiktig köpare av svensk skogsråvara, avslutar Karl-Johan Löwenadler.