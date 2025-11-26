DEBATT: Offra inte landsbygden för en oförutsägbar elproduktion

Debatten om vindkraftens roll i Kalmar och Småland är viktig, men det är också nödvändigt att belysa några avgörande aspekter som ofta förbises i sådana diskussioner.

För det första måste vi erkänna att industrin i vår region behöver tillförlitlig elproduktion även under vindstilla dagar. Vindkraftens stora problem är dess ojämna och oförutsägbara produktion. Trots flera gigawatt installerad effekt levererar vindkraft ofta bara en bråkdel av sin kapacitet när vinden inte blåser. Detta gör att många vindkraftsindustrier i praktiken går med förlust eftersom elintäkterna inte motsvarar investeringarna.

Vidare måste vi ta hänsyn till de verkliga kostnaderna i en fullständig livscykelanalys av vindkraften. Det handlar inte bara om byggkostnader och drift, utan även om miljömässiga och sociala konsekvenser som förstörd natur och landskap. Skogsavverkning, markinfrastruktur och störningar för djurliv är verkliga nackdelar som försämrar naturvärden och livskvalitet för boende i närheten. Dessa kostnader är ofta osynliga i kortsiktiga kalkyler men mycket reella sett över tid.

När det gäller incitamentsutredningen som omnämns i artikeln, bör vi vara kritiska. Det rör sig till stor del om ekonomiska fördelar och kompensationer som vindkraftslobbyisterna har arbetat fram för att gynna sina intressen – i praktiken kan detta liknas vid mutor. Sådana åtgärder riskerar att snedvrida beslutsfattandet och gå emot kommuninvånarnas verkliga vilja.

Sist men inte minst bör vi påminna om vikten av baskraft, den stabila elproduktion som kan levereras dygnet runt oavsett väderförhållanden. För regionens, kommunens och Kalmarbornas bästa bör fokus ligga på att få på plats sådan säker och stabil basproduktion i Sverige och speciellt OKG där logistiken och kunskapen redan finns, inte att riskera våra natursköna områden och kompromissa lokal livskvalitet för en energiform som är ekonomiskt tveksam och beroende av statliga stöd.

Inför valet 2026 är det därför avgörande att rösta på politiker som lyssnar på kommuninvånarna, värnar om både natur och ekonomi, och prioriterar en hållbar och stabil elförsörjning för hela regionen och alla kommuner. Endast så kan vi se till att framtidens energipolitik gagnar oss alla – inte bara enskilda intressen.

Björn Östman (KD)