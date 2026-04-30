DV AVSLÖJAR: VH-centern klar för klubb i Norge

Enligt uppgifter till Dagens Vimmerby har Isac Andersson gjort klart med ny klubb i form av Ringerike, nykomling i norska högstaligan. Foto: Rickard Johnston

Det blev över fyra säsonger för Isac Andersson i Vimmerby Hockey. Nu kan vår tidning avslöja att centerns karriär går vidare till Ringerike, nykomling i norska högstaligan.

Det var i slutskedet av Hockeyallsvenskans grundserie som Isac Andersson blev petad i dubbla matcher och fick följa matcherna från läktaren. Han fick därefter begränsat med istid i två matcher innan han på nytt fick stort förtroende i säsongens två sista matcher.

”Det var väldigt oväntat. Jag trodde att jag hade min roll, men så är det. Jag kan inte säga så mycket om det nu när vi klarade kontraktet mer än att jag verkligen hade velat spela de viktigaste matcherna”, sa Isac Andersson efter att han hade fattat beslut om att lämna VH.

Petningarna och känslan att vilja testa något nytt spelade in i beslutet som växte fram under slutet av säsongen.

Nu kan vår tidning avslöja att 24-åringens karriär går vidare till norsk hockey. Han har kritat på för Ringerike, nykomling i norska högstaligan. Tidigare VH-backen William Dageryd fanns med i Ringerike som tog klivet upp i högstaligan.

När vår tidning når Isac Andersson på torsdagseftermiddagen är han förtegen om uppgifterna.

– Jag kan bekräfta att jag har gjort klart med ny klubb, men jag vill inte berätta vilken det rör sig om, säger Isac Andersson.