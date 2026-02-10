DEBATT: Socialdemokratisk energipolitik bygger på ansvar. inte förenklingar

Kärnkraftsdebatten i Kalmar län väcker starka känslor. Det är inte konstigt då det berör oss alla inte minst som som jobbat på platsen. Kärnkraftverket i Oskarshamn var under lång tid en viktig arbetsplats och en del av Sveriges elförsörjning. Just därför har vi som socialdemokrater ett ansvar att tala klarspråk om varför utvecklingen blev som den blev och vad som faktiskt krävs framåt.

Det har påståtts att kärnkraften hade fungerat bättre om politiken bara ”stöttat den mer” och inte stressat fram en avveckling. Men sanningen är att reaktorerna i Oskarshamn gick med stora miljardförluster redan innan politiska beslut om nedläggning. Låga elpriser, höga produktionskostnader och kraftigt ökade säkerhetskrav gjorde driften allt mer olönsam.

Oskarshamn 1 och 2 var ålderstigna och tekniskt hårt pressade. Även Oskarshamn 3 stod inför investeringar på tiotals miljarder kronor. Det avgörande beslutet fattades inte i riksdagen, utan av ägarna, som inte ansåg att investeringarna var ekonomiskt försvarbara. Alternativet hade varit att låta staten och skattebetalarna ta över risken. Det är inte ansvarsfull socialdemokratisk politik.

*

Kärnkraft har låg klimatpåverkan, och det ska sägas tydligt. Men energipolitik handlar inte bara om utsläpp per kilowattimme. Den handlar också om kostnader, leveranssäkerhet, flexibilitet och tid. Nya reaktorer tar lång tid att bygga, kräver enorma statliga garantier och löser inte dagens utmaningar i elnät och effektbalans.

Socialdemokratisk energipolitik utgår från helheten. Sverige har byggt ett av världens mest stabila elsystem tack vare vattenkraften, kompletterad med kärnkraft och en snabb utbyggnad av förnybar el. Utmaningarna i dag handlar framför allt om överföringskapacitet och att bygga mer el där jobben och industrin finns.

För Kalmar län innebär det investeringar i elnät, ny elproduktion och långsiktiga spelregler som gör att både hushåll och företag kan planera framåt. Det är så vi säkrar jobb, konkurrenskraft och klimatomställning. utan att spela hasard med skattebetalarnas pengar.Vi socialdemokrater tror inte på enkla lösningar eller nostalgiska återblickar. Vi tror på ansvar, realism och att bygga Sverige starkt, också i energipolitiken. Inte minst så måste vi tro på våra arbetare som arbetar med detta i verkligheten.

Rasmus Nyberg Ordförande, LO Hultsfred