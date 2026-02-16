INSÄNDARE: Varför kör en del som om det vore sommar?

Jag kör ofta sträckan mellan Vimmerby och Kalmar, och varje gång nu under vintern slås jag av samma sak: många bilister verkar helt ha glömt att väglaget faktiskt förändras. Trots snö, modd och is kör man som om det vore högsommar och torr asfalt.

Det som oroar mest är avstånden. Bilar ligger tätt inpå varandra, ibland så nära att en enda liten sladd skulle räcka för att orsaka en kedjekrock. Och vid omkörningar blir det ännu värre. Ofta är omkörningsfilen snöbetäckt eller moddigt hal, men ändå trycker man gasen i botten och kör om i hög hastighet — som om fysikens lagar inte gällde just den bilen.

Vi som faktiskt anpassar hastigheten och håller avstånd blir ibland betraktade som hinder, men sanningen är att det är vi som följer lagen och väglaget. Det är inte fegt att köra försiktigt. Det är ansvarstagande.

Vintern kommer varje år. Halkan kommer varje år. Men det verkar som om sunt förnuft inte gör det.

Jag vill därför uppmana alla som kör på våra vägar: ta det lugnt, håll avstånd och respektera väglaget. Det är inte bara ditt eget liv du skyddar — det är allas.

Anneli Jakobsson, Storebro