Debatt: "Orimliga tonårsutvisningar ska stoppas!"

Regeringssamarbetet går nu vidare med förändringar i lagstiftningen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Arbetet ska skyndsamt ta fram regler som gör att fullt integrerade 18-åringar som går i gymnasiet inte ska riskera att utvisas. Något som välkomnas av Jimmy Loord, Kristdemokraternas distriktsordförande.

Det här är ett viktigt besked. Unga människor som har vuxit upp här, går i gymnasiet och gör rätt för sig ska inte ryckas upp från sina liv. Lagstiftningen måste vara både rättssäker och mänsklig.

Bakgrunden är flera uppmärksammade fall där ungdomar som rotat sig i Sverige riskerat att utvisas när de fyllt 18 år. Kristdemokraterna har varit tydliga: migrationspolitiken ska vara ansvarsfull och tuff mot dem som begår brott men också medmänsklig mot de som gjort allt rätt. Därför är det väldigt välkommet att regeringssamarbetet nu går vidare för att stoppa de här situationerna.

Initiativet drivs inom regeringssamarbetet där Ebba Busch och Kristdemokraterna har lyft behovet av en mer träffsäker lagstiftning.

Det är också viktigt att vi nu ser över undantag från lönekravet för vissa bristyrken, inte minst inom vård och omsorg. Sverige ska inte utvisa människor som arbetar, gör rätt för sig och samtidigt behövs i vår välfärd.

Ebba var först ut med att ge beskedet att vi är beredda att se över systemet om det slår fel. Nu sker just detta. Människa måste alltid gå före systemet. Samtidigt behövs även framöver en stram migrationspolitik som är anpassad efter vår integrationskapacitet. Det här visar att det går att förena ordning och reda i migrationspolitiken med sunt förnuft.

Jimmy Loord, Kristdemokraternas distriktsordförande.