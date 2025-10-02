Han ska leda KD i regionvalet: "Rätt person"

Under onsdagskvällen tog nomineringskommittén ett enhälligt beslut att föreslå regionrådet Jimmy Loord (KD) som förstanamn på partiets samtliga regionlistor i länets sex valkretsar.

"Kommittén ser Jimmy Loord som en naturlig ledaren och den självklara kandidaten att efter valet leda Region Kalmar län. Han är en skicklig politiker med förmågan att både samla människor och åstadkomma förändring som gör verklig skillnad för invånarna i vårt län", skriver KD:s nomineringskommitté i ett pressmeddelande.

– Jimmy har under lång tid visat att han inte bara har idéerna och visionerna, utan också den handlingskraft som krävs för att förverkliga dem. Han är närvarande, lyhörd och bygger tillit – egenskaper som gör honom till rätt person att leda regionen framåt, säger nomineringskommitténs ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren.

"Rätt person att leda"

Kristdemokraterna går till val med en vision om en vård präglad av trygghet, tillgänglighet och kvalitet. I centrum står patienten och familjen, där målet är att fler ska känna framtidstro och tillit till vården, förklarar man i pressmeddelandet.

– Vi är övertygade om att Jimmy är rätt person att leda Region Kalmar län in i framtiden. Han kombinerar erfarenhet och kompetens med en äkta vilja att göra skillnad för människor i vardagen, säger Chatrine Pålsson Ahlgren.

Den 22 november kommer KD fastställa sina valsedlar.