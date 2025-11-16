16 november 2025
Länets KD-topp invald i partistyrelsen

KD-toppen Jimmy Loord har blivit invald i partistyrelsen. Foto: Tyra Wenneville/Press

Länets KD-topp invald i partistyrelsen

POLITIK 16 november 2025 15.48

I samband med Kristdemokraternas riksting valdes Jimmy Loord, bosatt i Mörlunda, in i partistyrelsen.

I helgen håller Kristdemokraternas sitt riksting och i samband med det valdes regionrådet Jimmy Loord in i partistyrelsen. 

"Med lång erfarenhet av regionalt ledarskap, politikutveckling och ansvar för frågor som rör vård, familj och framtidstro får partiet nu en röst med både lokal förankring och nationell blick", skriver KD i ett pressmeddelande.

– Jag är djupt tacksam för förtroendet. Jag kommer att ta med mig mina erfarenheter från Kalmar län – både det som fungerar och det som behöver förändras. Framför allt vill jag bidra till att vi fortsätter stärka vår position som Sveriges främsta sjukvårds- och landsbygdsparti och den politiska kraft som sätter familjen och människovärdet i centrum, säger Jimmy Loord.

KD i länet menar att valet innebär att regionen får en förstärkt röst i KD:s nationella ledning.

