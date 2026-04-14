DEBATT: Civilsamhället behöver donationer från fler i Kalmar län

Endast fyra procent av invånarna i Kalmar län har fått skatteavdrag för gåvor till civilsamhället förra året. Vi behöver bli fler som skänker pengar till välgörenhet när samhällsutmaningarna och kostnadsökningarna växer i kapp, skriver Philip Börjesson, grundare av donationsplattformen Samfora.

Den som varit ideellt engagerad i en förening vet att det ofta handlar om att göra mycket med lite. Den vet också att det alltid blir bättre om fler hugger in. Samma sak är det med finansieringen.



Civilsamhället har det senaste året känt av pressen från två håll: nedskärningar i det offentliga stödet och kostnadsökningar på alla fronter. Regeringens nerskurna anslag till ideell sektor, bland annat via stödet till SIDA, har redan resulterat i inställda projekt och uppsagd personal. Och när kostnaderna i samhället går upp kan inte en insamlingsorganisation öka sina intäkter genom att justera priser - de behöver förlita sig på att givarna är beredda att bidra med mer.



Månadsgivandet rasar strukturellt. Andelen som ger månadsvis har sjunkit från var tredje svensk för ett decennium sedan till var fjärde i dag, enligt Givarrapporten 2025 som kom för några veckor sedan. Bland unga 18–29 år har månadsgivandet halverats jämfört med före pandemin. De flesta som slutat ge är män.



Statistiken över skatteavdrag för gåvor visar att det skulle räcka om några fler av oss ger regelbundet, för att förändra mycket. I Kalmar län är det endast fyra procent av invånarna som fick skatteavdrag för gåvor till välgörande ändamål förra året. Det är i nivå med rikssnittet. Flest andel avdragsbeviljade givare har Stockholm med knappa sex procent.



Det är med dessa medel som civilsamhället bedriver alltifrån kvinnojourer och medicinsk forskning till avhopparverksamhet och djur- och naturskydd. I en värld som står inför allt större utmaningar behöver vi mer – inte mindre – av denna typ av flexibla skyddsnät.

Ett civilsamhälle med pålitliga månadsgivare kan bygga stabila organisationer, hålla kvar kompetens och planera långsiktigt. Det går inte att driva en kvinnojour på donationer som bara strömmar in när en kris syns i nyheterna.



Du behöver inte ge mycket för att det ska betyda något. En donation på 100 kronor i månaden till en lokal organisation är mer värd än en engångsgåva tio gånger så stor, för att den går att räkna med. Ger du minst 200 kronor får du dessutom skatteavdrag. Om fler i Kalmar län tog det steget skulle länet inte bara klättra i generositetsindex – det skulle bygga ett starkare skyddsnät för oss alla.



Philip Börjesson, vd och grundare, Samfora.org