14 april 2026
    Vimmerby Kampsport skördade framgångar med sju medaljer i Jönköping. Foto: Vimmerby Kampsport

    Några av medaljörerna i Jönköping Open. Foto: Vimmerby Kampsport

Sju taekwondo-medaljer till Vimmerby Kampsport: "På rätt väg"

SPORT 14 april 2026 09.00

Daniel Wester imponerade med ett guld i seniorklassen (-87 kg) när Vimmerby Kampsport tävlade i taekwondo i Jönköping Open. Totalt plockade klubben hem sju medaljer samtidigt som flera nya tävlande debuterade.

Jönköping Open samlade deltagare från hela landet inom kamp (kyorugi) och mönster (poomsae). Vimmerby Kampsport svarade för flera imponerande prestationer där Daniel Wester stack ut med ett guld i seniorklassen (-87 kg). 

Patric Sköld vann silver i poomsae medan Abdulrahman Sultan och Dmytro Pancehnko plockade hem varsin silvermedalj i kyorugi. Makar Prydatko, Margit Bäck, Oliwer Hermansson vann brons.

"Kvitto på att träningen ger resultat"

– Det är väldigt roligt att se bredden i laget. Vi har både rutinerade utövare som tar medaljer och nybörjare som kliver in och gör riktigt starka insatser direkt, säger coacherna Patric Sköld och Daniel Wester.

Vimmerby Kamsport slutade på plats 13 av totalt 34 lag under lördagen och plats 28 av 39 under söndagen.

– Ett kvitto på att träningen ger resultat och att vi är på rätt väg som klubb, säger coacherna.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

