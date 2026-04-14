Nybro tackar av nio spelare – så är truppläget

Sportchefen Mikael Aaro har många spelare på kontrakt till nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Under gårdagen sa Nybro Vikings tack och hej till hela nio spelare. Till nästa säsong har man 18 spelare klara.

De spelare som tackas av är följande: Hugo Hävelid, Alexander Hellnemo, Linus Lindgren, Adrian Carnebo, Hannes Hellberg, Emil Forslund, Miika Pitkänen, Alex Ciernik och Karl Sterner.

– Vill rikta ett stort tack för spelarnas insats i Vikings-tröjan och önska dem lycka till i framtiden, säger sportchef Mikael Aaro i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare står det även klart att Tex Williamsson lämnar klubben. Han ryktas vara på gång till länskonkurrenten Vimmerby Hockey. Succén i VH, Pontus Eltonius, har ryktats gå omvänd väg.

Nybro står dock väl rustat inför nästa säsong med sju spelare och elva forwards under kontrakt. Senaste tiden har man hämtat in två nyförvärv från Troja/Ljungby i Filip Lennström och Zach Wytinck.

Någon ny tränare efter att Hampus Sylvegård mycket oväntat sparkades har inte presenterats.