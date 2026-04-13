SHL-rutinerade målvakten om Vimmerby: "Glad om jag fått ett erbjudande"

Tex Williamsson är intresserad av Vimmerby till nästa säsong. Den rutinerade målvakten har hunnit bli 35 år gammal. Foto: Bildbyrån

Enligt uppgifter till Dagens Vimmerby har erfarne Tex Williamsson, som dumpades av Nybro Vikings, erbjudits ett kontrakt av Vimmerby Hockey. Något han inte vill bekräfta. – Jag hade varit glad om jag fått ett erbjudande, säger han.

35-årige Tex Williamsson har en framgångsrik karriär bakom sig och har spelat i SHL för IK Oskarshamn och bland annat spelat hockeyallsvenskt med Modo, Leksand och Pantern.

De tre senaste säsongerna har han tillhört Nybro Vikings, men dumpades nyligen av klubben och höll inte igen i sin kritik mot den tidigare arbetsgivaren.

– Det har varit några turbulenta dagar i mitt tycke och jag behöver smälta allt som har hänt, säger han om reaktionerna efter utspelet.

Bland annat menar Tex Williamsson att klubben inte löste en försäkring som gav honom en operation i tid efter hans höftproblem.

– Jag fick vänta i sju månader och sedan var min första match mot Kalmar. Då var jag övertaggad och lyckades fastna med foten i målet. Det var en plump. Sedan blev jag påkörd två gånger och de här tre sista grejerna som har hänt är otur. Jag återhämtade mig från operationen och att det finns en bild om att jag är skadebenägen är lite missvisande tycker jag. Yttre faktorer kan jag inte styra över och då spelar det ingen roll om man är 20 eller 35. Man kan skada sig, men det ser alltid värre ut om en målvakt kliver av. Jag fattar att folk utifrån kan tänka det, men jag kan inte stå här och säga att jag aldrig blir skadad igen. Det är ett rykte som går, men jag tycker som sagt att det är lite missvisande för vad som hänt. Min operation hade inget med det som sedan hände under säsongen att göra.

"Vet att Eltonius ska till Nybro"

Det har sedan tidigare funnits uppgifter i flera medier om att Tex Williamsson kan vara ett namn för Vimmerby Hockey till kommande säsong. Under måndagen kommunicerade VH att Robin Christoffersson lämnar och enligt uppgifter till vår tidning har Vimmerby erbjudit Williamsson ett kontrakt.

– Det var mer än jag visste. Jag hade varit glad om jag fått ett erbjudande. Jag ska vara pappaledig nu, men skulle jag och Vimmerby komma överens så kommer det nog ut rätt omgående. Det är inget annat som är aktuellt just nu, utan jag avvaktar lite.

Tex Williamsson har varit i kontakt med VH-tränaren Eric Karlsson.

– Mycket mer än så har det inte varit. Jag inväntar något av Pelle (Johansson) om de är sugna. Förra veckan fick jag till mig att de kanske skulle gå på ett annat spår, men exakt vad jag vet inte. Eric sa att man skulle återkomma denna vecka, så vi får se hur det blir. Jag har sagt att jag är intresserad, så det handlar mer om hur de vill gå vidare.

Tror du det spelar in att Robin Christoffersson nu lämnar?

– Det kan det nog göra. Jag vet ju att Eltonius (Pontus) ska till Nybro också och båda har varit bra i Vimmerby. Vad de har för andra spår vet jag inte, så det återstår att se.

"Vimmerby är pendlingsavstånd"

Tex Williamsson har sambo och två barn och är bosatt i Lammhult. Därifrån har han pendlat till Nybro och ser samma möjlighet vad gäller Vimmerby.

– Det är ett flertal som har ringt, men det handlar också för mig om att ta ställning kring vad jag vill göra. Vimmerby är pendlingsavstånd även om det inte är den roligaste vägen, men erbjuder Vimmerby mig något får jag ta ställning till det. Jag har fått lite från utlandet och så också, men jag har inte kommit så långt i mina tankar kring det ännu. Det är inte så mycket mer än så jag kan säga nu.

Hur ser du på Vimmerby Hockey som klubb?

– Jag har varit i alla möjliga klubbar och jag har varit i Tingsryd och det är nog ganska likt Vimmerby. Nybro är inte så stor skillnad heller. Det är mindre klubbar som jobbar med de resurserna de har och det är charmen med att vara målvakt. Man kan vara det där lilla extra. Jag känner Eric (Karlsson) sedan tidigare också och det är en bra kille, som är duktig och vill framåt. Annars vet jag inte så mycket om deras lagbygge, men det är roligt med mindre klubbar. Då får en annan jobba mer så att säga.

Vi har sökt sportchefen Pelle Johansson för en kommentar.