DEBATT: Vi tror på Sveriges familjer!

Det pågår något märkligt i svensk politik just nu. Partier som säger sig värna frihet och människors rätt att styra sin vardag vill samtidigt bestämma exakt hur småbarnsföräldrar ska leva sina liv.

För oss kristdemokrater är frågan om föräldraförsäkring självklar och tydlig. Alla familjer är olika. Det vet alla som faktiskt lever i en. Någon jobbar natt, någon driver företag, någon har en partner med helt andra arbetstider. I vissa familjer faller det sig naturligt att dela exakt lika. I andra gör det inte det. Och det är okej.

Det som inte är okej är att politiker tror att de vet bättre. Att politiker brinner för att detaljstyra hur småbarnsföräldrar ska leva sina liv. Ändå är det precis dit vi är på väg. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har länge velat kvotera mer. Nu har även Centerpartiet anslutit sig till samma linje.

Om de rödgröna vinner valet kommer de utsätta Sveriges familjer för en rejäl kvoteringssmocka!

Magdalena Andersson vet inte bäst

Det innebär att en förälder endast kommer kunna vara hemma med sitt barn i 8 månader med föräldrapenning, och en mamma med medianlön som vill vara hemma det första året skulle förlora närmare 4 400 kronor – varje månad! För de av Sveriges arbetarkvinnor som vill vara hemma det första året är kvoterade månader inte ”pappamånader” - det är fattigmånader.

Kristdemokraterna anser att det är föräldrarna och familjen, inte staten, Magdalena Andersson eller de rödgröna, som vet bäst hur man ska leva sina liv.

De rödgrönas politik är framförallt ett uttryck för en syn på familjen där staten alltid ska in och peta, justera och styra. Lite till. Och lite till. Tills det inte finns så mycket kvar att bestämma själv.

Vi kristdemokrater tror på motsatsen. Vi tror att föräldrar älskar sina barn mer än någon politiker någonsin kan göra. Vi tror att de allra flesta föräldrar fattar egna kloka beslut. Och vi tror att politiken ibland gör mest nytta när den backar ett steg.

Föräldraförsäkringen ska vara ett stöd. Inte ett ideologiskt styrmedel. Därför säger vi skarpt nej till all kvotering av föräldraförsäkringen. För vi står på föräldrarnas, och vanliga barnfamiljers sida. Därför vill vi se en helt fri och förlängd föräldraförsäkring. För vi tror på Sveriges familjer!

Jimmy Loord

Ordförande Kristdemokraterna Kalmar län