Arbetet med Svenska Musikmuseet i Västervik går nu in i en ny fas. På onsdagen beviljades bygglov för den planerade museibyggnaden vid Slottsholmen, och därmed finns både finansiering och formellt klartecken för att projektet ska kunna förverkligas inför den planerade öppningen sommaren 2027.
Museet ska ersätta marinans nuvarande flytande byggnad och uppföras på en ponton i vattnet, med långsidan mot kajen. Byggnaden får två plan med en byggarea på 350 kvadratmeter och en total bruttoarea på 818 kvadratmeter, där den övre våningen rymmer den största utställningsytan.
"Kvalitet och lekfullhet"
Samtidigt står det klart att arkitektbyrån Okidoki får uppdraget att utforma byggnaden, som enligt visionen ska bli både museum och symbol.
– Vi i projektgruppen är helt eniga om att Okidoki bäst har fångat vad vi frågade efter i tävlingsuppdraget. En byggnad som i sig blir ett landmärke, som fungerar för museets praktiska förutsättningar och som andas kvalitet och samtidigt lekfullhet, säger Niklas Lind, projektledare på stiftelsen Svenska Musikmuseet.
Ambitionen är att skapa ett museum som berättar historien om svensk populärmusik och förklarar hur det svenska musikundret blivit ett globalt fenomen. Själva byggnaden ska spegla musikens uttryck, rytm och energi, något som också präglar arkitekturen.
– Det är en stor ära att få gestalta en byggnad som ska berätta historien om svensk musik, kreativitet och innovation, och att få göra det genom att förena modern design och byggteknik med hantverkstraditionens rikedom, säger Fredrik Hansson, Creative Director och grundare av Okidoki.
Enligt ritningarna får byggnaden en fasad i vertikal träpanel som rör sig i vågformer längs fasaden.
– Byggnaden är i grunden en enkel fyrkantig volym med ett skulpturalt yttre skikt som ger byggnaden karaktär, rytm och rörelse. Det yttre lagret är uppbyggt av vertikal träpanel som rör sig fram och tillbaka längs fasaden som en frusen ljudvåg eller pulserande rytm, säger Pernilla Liva, uppdragsansvarig arkitekt på Okidoki.
Så lyfts musiken fram
Även interiören har tagits fram med musik som ledmotiv.
”Interiören är utformad som en komposition i rörelse, där besökaren leds genom musikens värld från det intima till det öppna, från tystnad till klang. Träet bär fram materialupplevelsen även invändigt. Konstruktionen lämnas synlig och bildar ett vackert rytmiskt mönster i taket”, skriver Okidoki.
Museet planeras på Slottsholmen, i direkt närhet till Stegeholms slottsruin och området där Visfestivalen arrangeras. Byggnaden ska innehålla reception, museishop, tillfälliga och permanenta utställningar samt större utställningsytor på det övre planet.
I bygglovshandlingarna lyfts även detaljer som en siktlinje genom byggnaden för att förstärka kopplingen mellan kaj och vatten, sittbänkar längs fasaderna och en trappformad ponton som gör det möjligt att vistas runt byggnaden.
Idén till museet kommer från Ingmarie Halling, som tidigare varit med och förverkligat ABBA The Museum och utvecklat Avicii Experience. Projektet finansieras av lokalt näringsliv, aktörer inom musikbranschen, Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.