MAN FILMADE PERSONAL – KASTADE KUNDKORG

En man började filma personalen på Willys i Vimmerby vid 15-tiden under tisdagen. När han blev konfronterad kastade han en kundkorg mot personalen.

En okänd person var inne på Willys under tisdagen och började filma personalen. När han de konfronterade mannen om att han filmade blev han utåtagerande.

– Han kastade iväg en kundkorg mot personalen, men den träffade som tur var inte någon, säger Hampus Haag vid polisen.

Varför mannen filmade är oklart.

– Jag har ingen aning om varför. Personalen kände igenom honom från att han varit i butiken tidigare och betett sig märkligt. Nu upplevde man det här som obehagligt, men jag vet inte varför han gjorde så.

Polisen ringdes dit, men när de kom hade mannen lämnat butiken.

– Vi inhämtar just nu övervakningsfilm för att se om vi kan identifiera gärningspersonen. Vi har signalement plus kameraövervakning, så förhoppningsvis kan vi få fram vem det är.

Två kvinnor i 20-årsåldern är målsägande. Rubriceringen är ofredande mot grupp.