VIDEO: Håkans idé blev verklighet – nu går det att spela pickleball här

Håkan Grönqvist har tagit initiativ till pickleballbanorna som nu invigts i Vimarparken. Här tillsammans med kommunens Anton Palmér. Foto: Simon Henriksson

Håkan Grönqvist, 67, hittade en sport som var enklare att genomföra än tennis och padel. Hans idé har nu blivit verklighet och på onsdagen invigdes kommunens två nya pickleballbanor i Vimarparken. – Den sociala biten är viktig, säger Håkan.

Håkan Grönqvist har spelat mycket tennis under sitt liv. Men han har också fastnat för pickleball, som är väldigt stort i USA.

– När man är gammal och orörlig är det här mycket lättare. Det är inte lika mycket spring som i tennis eller padel. Det blir snabbt volleyspel om man kommer igång och den sociala biten är också viktig, berättar han.

I USA finns det 20 miljoner aktiva inom sporten.

– Andre Agassi och Steffi Graf är ambassadörer och det är en proffscirkus där. Där har flera tennisbanor byggts om till pickleballbanor. Det gör att 16 kan spela i stället för fyra på samma yta och man kan få fler medlemmar och fler aktiva, säger han.

Medborgarförslag som blev verklighet

Han hade passerat Vimarparken och sett de tomma ytorna som fanns i den övre delen av lekplatsen.

– Jag såg att de här ytorna inte användes och lade därför ett medborgarförslag till Anton (Palmér, fritidssamordnare). På den vägen är det.

Nu har man ritat upp linjer till en plan, köpt in bollar och rack och även nät som kan lånas på sport- och fritidsbiblioteket.

– Det var en enkel åtgärd att göra för att sysselsätta våra medborgare. När någon kommer med ett förslag är det roligt att kunna ge snabb respons och det är ett väldigt enkelt sätt att få röra på sig. Vi ser att alla åldrar kan spela. I USA är det mycket folkhälsoperspektiv på det och det är lite inriktat på målgruppen som inte jobbar längre. Det går att få dem aktiva och det är mycket muskulärt. Man jobbar med kroppen hela tiden, säger Anton Palmér.

Inte varit permanent

Helen Sjöström är ordförande för Korpen Vimmerby och de har också blivit involverade.

– Vi har inte tagit några beslut, men Håkan ska kolla av intresset. Det är en början på något, säger hon.

I såväl Hultsfred som Västervik, Vetlanda och Oskarshamn finns det. Det har tidigare också gått att spela pickleball i tennishallen ibland.

– På sommaren kan man spela där, men det har inte varit något permanent, säger Håkan Grönqvist.

Billig satsning

Den första kontakten mellan initiativtagaren och kommunen togs i höstas.

– Nu har vi köpt in två nät, gjort i ordning linjerna och sopat banorna. Näten går att låna på sport- och fritidsbiblioteket i Vimmerby och det finns även åtta rack där nere, säger Anton Palmér.

Det finns en förhoppning om att näten ska kunna vara i Vimarparken permanent framöver.

– Det kanske går att få till under nästa år. Nu börjar vi här och så får vi se.

Vid invigningen på onsdagseftermiddagen fick flera personer testa på sporten.

– Det har väl kostat 5 000 kronor för linjer, nät, rack och allting. Det är i princip inga kostnader till vad vi kan få ut av det. Det är en rolig satsning som kan slå väl ut, och det är väldigt roligt att många aktörer är involverade. Nu hoppas vi att det kan sprida sig runt omkring, säger Palmér.

Här nedan får du ett smakprov från öppningsmatchen.