22 april 2026
Kevin Israelsson gör ingen flytt till Vimmerby. Han är presenterad av Karlskrona HK. Foto: Arkivbild

Ingen ny sejour i Vimmerby – klar för "Pivas" klubb

ISHOCKEY 22 april 2026 14.56

Unge backen Kevin Israelsson har varit utlånad till Vimmerby flera gånger om utan att sätta något särskilt avtryck. Det har funnits uppgifter om att det kunde bli aktuellt med en övergång till kommande säsong. 

Men det blir ingen permanent flytt till Vimmerby.

I stället gick Karlskrona HK ut med att backen, som är född 2005, skrivit på för Hockeyettan-klubben. Där förenas han med Peter "Piva" Johansson, som han hade en kort sejour under sin tid i VH. 

– Kevin är en back med bra storlek som samtidigt är väldigt skicklig med pucken. Han är duktig på att sätta igång spelet snabbt och bidrar även offensivt med sitt hårda skott. Det ska bli spännande att följa Kevins fortsatta utveckling hos oss, säger KHK:s sportchef Hampus Melén.

Israelsson, som tillhört SHL-laget Växjö, var utlånad till Mariestad den gångna säsongen och där blev det tolv poäng på 14 matcher.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

