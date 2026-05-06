DEBATT: Sverige behöver bli starkt igen

SD-regeringens mandatperiod har varit fyra förlorade år för Sverige och svenska folket. Tillväxten har försämrats och arbetslösheten är skyhög. Rekordmånga företag har gått i konkurs och svenska folket pressas av höga kostnader. SD-regeringen har slösat bort svenska folkets pengar och sänkt skatten för de allra rikaste med lånade pengar istället för att stärka vanligt folk.

Sverige är i en sämre situation än vi hade behövt vara. Regeringens felbedömningar har förlängt lågkonjunkturen, och internationell oro riskerar att öka kostnaderna ytterligare. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att skydda svensk ekonomi.

SD-regeringens vårbudget saknar åtgärder som kan vända Sveriges negativa utveckling. Det är ännu en budget utan strukturella reformer för att få igång tillväxten och skapa fler jobb.

Vi socialdemokrater presenterade i vår höstbudget för 2026 ett tydligt alternativ för att vända utvecklingen. I vårbudgeten bygger vi vidare med ytterligare reformer för fler jobb och mer i plånboken för vanligt folk. Samtidigt presenterar vi principer för att stoppa slöseri med skattepengar.

Vi föreslår riktade åtgärder för att ge hårt arbetande människor mer pengar i plånboken. Vi kräver att barnbidraget höjs från 1 juli. Vi föreslår höjt underhållsstöd med 500 kronor i månaden och ett prispressarpaket för ökad konkurrens och lägre priser. För att öka tillväxten föreslår vi satsningar på besöksnäring, företagande och service i hela landet, samt på fler elbilar och ellastbilar.

Vi vill också stärka välfärden. I vår höstbudget föreslog vi stora satsningar till Sveriges kommuner och regioner, bland annat för att förbättra skolan, korta vårdköer och för fler kollegor i äldreomsorgen. I vårbudgeten föreslår vi en kommission för kvinnohälsa och mer resurser till äldreomsorgen för bättre mat. Med språkkrav i välfärden stärker vi kvaliteten, förbättrar möjligheterna till arbete och bidrar till en starkare samhällsgemenskap.

För att öka tryggheten där du bor vill vi se ett förstärkt socialtjänstlyft för att stoppa nyrekrytering till gängen, stöd till kvinnojourer och skyddade boenden, samt fler jobb och flyttstöd för unga. Vi vill också satsa också på idrott och en meningsfull fritid för unga.

Sverige behöver bli starkt igen. Vi socialdemokrater kommer inte att lova allt till alla. Men vi kan lova att vi kommer att sätta vanligt folk först och ta ansvar för Sveriges ekonomi.

Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson

Lena Hallengren (S), gruppledare riksdagen, Kalmar län

Tomas Kronståhl (S), riksdagsledamot Kalmar län

Laila Naraghi (S), riksdagsledamot Kalmar län